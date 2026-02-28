Asesinan a taxista de 73 años dentro de su vehículo en Puntarenas

El taxista, en apariencia mayor, fue asesinado dentro de su vehículo.

La noche del viernes, un taxista de apellidos Ramos Alemán, de 73 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, en Juanito Mora, Barranca de Puntarenas, a tan solo 400 metros de la escuela de esa localidad.

Los hechos se reportaron a las 9:27 p. m. en un barrio populoso, cuando Ramos estaba trabajando. El taxi quedó estacionado a un costado de la calle, en una entrada a una vía de lastre.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense atendieron la escena y confirmaron que el sujeto falleció en el lugar.

De acuerdo con fuentes policiales, vecinos alertaron a la Policía Administrativa luego de escuchar varias detonaciones. En apariencia, Ramos habría sido atacado por dos gatilleros que viajaban a bordo de una motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial informó de que el caso permanece en investigación.