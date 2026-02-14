Hombre recibe 10 disparos en vía pública en Puntarenas

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos en Puntarenas. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre identificado con el apellido Salguero, de 40 años, fue víctima mortal de un ataque armado en el barrio Bellavista, en El Roble de Puntarenas. El sujeto recibió al menos 10 disparos.

Los hechos ocurrieron a las 6:05 p. m. del viernes. El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial señala que, presuntamente, Salguero fue interceptado por cuatro hombres que viajaban en motocicleta.

Estos gatilleros, aún sin identificar, le dispararon sin mediar palabra. La víctima recibió impactos en la cabeza, espalda, abdomen, brazos y piernas.

Agentes judiciales se apersonaron al sitio y levantaron el cuerpo, el cual fue llevado a la Morgue Judicial. El caso permanece en investigación.

Con este hecho, el país registra 82 asesinatos en lo que va del año. San José permanece como la provincia con la mayor cantidad de homicidios (26), seguida Puntarenas (14), Limón (12), Cartago (12), Alajuela (10), Guanacaste (7) y uno en Heredia.

Hace apenas un mes, en Puntarenas, se reportó el homicidio de un estadounidense de 45 años, de apellido Chandler. El hombre fue atacado a balazos en Esterillos Oeste de Parrita.