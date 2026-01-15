Estadounidense asesinado a balazos en Puntarenas

Ataque ocurrió en Esterillos Oeste de Parrita, donde agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para la investigación (imagen ilustrativa). Foto:

Un hombre de 45 años, de nacionalidad estadounidense y de apellido Chandler, falleció la noche de este miércoles, tras recibir múltiples impactos de bala, en Esterillos Oeste de Parrita, provincia de Puntarenas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 8:40 p. m., cuando cuerpos de emergencia atendieron una alerta por una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los socorristas ubicaron al hombre con múltiples impactos en el rostro, quien ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

De acuerdo con versiones preliminares recabadas por el OIJ, la víctima se dirigía hacia una vivienda cuando, aparentemente, fue interceptada por dos sujetos quienes viajaban en una motocicleta.

En apariencia, uno de ellos descendió del vehículo y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar, mientras que agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.