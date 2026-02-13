Dos miembros de la banda de Gordo Daniel reciben condena por herir a menor de 12 años

Dos hombres identificados con los apellidos Marchena Serrano y Rojas Matarrita, miembros de la banda encabezada por Daniel Vladimir Parra Arauz, alias “Gordo Daniel”, fueron los responsables de herir de bala a un menor de 12 años en Puntarenas en 2024.

Así lo sentenció el Tribunal Penal de esa zona el 3 de febrero, luego de que finalizó el debate por el delito de tentativa de homicidio. Ahora, cada uno deberá cumplir una sentencia de prisión de 13 años y cuatro meses.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas demostró que los hechos que llevaron a la condena ocurrieron el 28 de mayo del 2024, en la localidad de Fray Casiano, en Puntarenas, cuando los imputados dispararon en contra de un grupo de personas vinculadas a la banda conocida como “Los Búhos”.

Según evidenció el despacho, una de las balas hirió en una pierna a un niño que tenía 12 años en aquel tiempo, quien se encontraba en una pulpería cercana y que no tenía relación con ninguno de los dos grupos.

Mientras la sentencia queda en firme, ambos deben permanecer en prisión preventiva.

“Gordo Daniel”, el cabecilla de esta organización afincada en el Pacífico, fue detenido hace tres días, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial desplegaron un operativo en el cantón central de Puntarenas para detenerlo.

El fiscal general, Carlo Díaz, destacó entonces que este hombre, junto a otro sujeto conocido como Gordo Leo, (actualmente preso), eran los principales generadores de violencia en la provincia.

“Para el Ministerio Público este operativo es muy importante porque el sujeto líder de la organización conocido como Gordo Daniel, era un objetivo de persecución. A esta persona se le relaciona con la presunta venta de droga y múltiples actos de violencia en la zona de Fray Casiano y zona aledañas por disputas de territorios para la venta de drogas. Continuaremos la lucha frontal contra el narcotráfico”, dijo Díaz.

En la operación también fue detenida la pareja del presunto cabecilla, una mujer apellidada Quirós Arroyo, de 46 años.