Editorial: El inminente colapso del agro local: una emergencia ignorada

Todo el sector afronta problemas, pero quienes producen para el mercado local los padecen en peor medida. La falta de adecuadas políticas públicas en el agro ha agudizado desafíos y generado una crisis

Según datos de la Promotora de Comercio Exterior, entre 2023 y 2024 las importaciones de cebolla crecieron 403%, un fuerte golpe para los productores locales. Acá, cultivos de cebolla en San Juan de Chicuá. (Foto con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados)







