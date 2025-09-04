Editorial

Editorial: Tres trimestres de caída en la producción agropecuaria y cero indicios de sensibilidad oficial

Los datos revelan que el sector ha entrado en recesión, con graves consecuencias económicas y sociales. La reticencia al diálogo, la imprevisión y la falta de adecuadas políticas públicas son inaceptables

Por La Nación
De 211.394 personas ocupadas en el sector agrícola costarricense al primer trimestre del año pasado, pasamos a 189.004 en el actual, una pérdida del 10,6%. Foto ilustrativa de cosechas de cebolla en Tierra Blanca de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)







