Baja en tipo de cambio favorece importaciones de productos agrícolas

La baja del tipo de cambio del colón frente al dólar se convirtió en un factor que impulsa la entrada de productos agrícolas importados al país, confirmaron productores.

La Nación analizó el comportamiento de las compras en el exterior de cuatro productos de consumo interno: cebolla, papa, tomate y limón, de acuerdo con los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). El resultado es el mismo: un incremento de las importaciones entre 2023 y 2024.

La cebolla registró en 2024 importaciones por 8.126 toneladas, un incremento del 404% con respecto a las 1.612,6 toneladas del 2023. Las compras totalizaron $6,13 millones. Perú es el principal origen.

Al primer semestre del 2025, las importaciones de cebolla sumaban 5.345 toneladas, el equivalente al 65,7% de las compras del 2024.

En el caso del tomate, las importaciones crecieron 1.451%, al pasar de 17,8 toneladas en 2023 a 276,1 toneladas en 2024, equivalentes a $826.700.

Hasta junio pasado, las compras acumuladas de tomate ya superaban las del año pasado: 342,7 toneladas, un aumento del 24%. México es el principal proveedor.

Las importaciones papas reflejan un incremento del 31%, pues pasaron de 1.989,3 toneladas a 2.608,1 toneladas, pagando un total de $13,7 millones en 2024. Para el primer semestre del 2025 se registraban 1.343 toneladas, equivalentes al 51% de las importaciones del año pasado.

De acuerdo con el registro de los datos, las importaciones de papa provienen principalmente de Honduras.

Por otro lado, las importaciones de limones frescos crecieron 48,3%. En el 2023, las compras de esa fruta sumaron 906 toneladas y aumentaron a 1.344 toneladas en 2024, lo cual significó un pago de $1,82 millones.

LEA MÁS: Acuerdo Transpacífico: ¿Por qué preocupa al agro de Costa Rica?

Al cierre del primer semestre del 2025, las compras de limones, provenientes principalmente de El Salvador, ya superaban el dato del 2024, con 1.457,6 toneladas.

Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustrias (CNAA), criticó las importaciones de productos agrícolas para consumo local.

“Vienen productos de mala calidad, a precios de competencia desleal, que han inundado el mercado, especialmente en papas, cebollas, tomates y limones”, señaló Arias.

Sostuvo que las importaciones se ven impulsadas por la apreciación del tipo de cambio por “dólares más baratos”. A su juicio, con esta tendencia se está comprometiendo la seguridad alimentaria del país al depender de alimentos importados y sus consecuencias con el empleo.

Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), coincidió en este aspecto. “El tipo de cambio está favoreciendo las importaciones descontroladas de productos de consumo interno”, subrayó.

Fabián Segura Cerdas, presidente de la Cámara de Productores de Papa, señaló que las importaciones están desplazando el consumo en la producción nacional.

Segura pronosticó la reducción de áreas de producción y los niveles de empleo. “El productor no tiene dinero para seguir sembrando”, añadió.

Coincidió en que las afectaciones serán más relevantes en la papa, cebolla y tomate.