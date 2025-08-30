Economía

Baja en tipo de cambio favorece importaciones de productos agrícolas

Un análisis de ‘La Nación’ revela un incremento acelerado en la compra de cuatro productos de consumo básico

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos

La baja del tipo de cambio del colón frente al dólar se convirtió en un factor que impulsa la entrada de productos agrícolas importados al país, confirmaron productores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AgroImportacionesTomatePapaCebolla
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.