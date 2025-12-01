Economía

Radiografía del sector agrícola: más de 20.000 empleos perdidos y 13 meses en negativo

Agro se enfrenta a una reducción de áreas de cultivo y un incremento acelerado de las importaciones

Por Gustavo Ortega Campos
Agricultores, celebraran su día en medio de sus recurrentes preocupaciones
El sector agrícola muestra una serie de síntomas que generan alarma: menos áreas de siembra, menos personas ocupadas y más competencia externa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







