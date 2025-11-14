Editorial

Editorial: El fiasco en la implementación del sistema contable de la CCSS

El desastre en la implementación del ERP-SAP no obedece a errores técnicos, sino a una cadena de malas decisiones y advertencias desoídas. El desorden ha afectado a pacientes y a proveedores, y ha provocado graves perturbaciones en el control interno de la institución

En la imagen la fachada de la CCSS y la imagen del gerente financiero de la institución Gustavo Picado.
La CCSS enfrenta meses de retraso en la elaboración y publicación de sus estados financieros, debido a fallas en el nuevo sistema ERP-SAP. Gustavo Picado, gerente financiero de la entidad, confirmó el problema. (Archivo LN/Archivo LN)







