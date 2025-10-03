Economía

Hospital Calderón Guardia perdió información de medicamentos por error en sistema de farmacia

Hospital Calderón Guardia perdió registros de medicamentos y control de inventario por un error en el sistema de farmacia de la CCSS, según oficio al que tuvo acceso ‘La Nación’. Conozca las consecuencias

Por Arianna Villalobos Solís
Un error en el sistema de farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ocasionó que el Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia perdiera dos semanas de registros sobre su inventario de medicamentos y la trazabilidad de sus movimientos financieros.
En el Hospital Calderón Guardia se produjo, en junio pasado, un error en el sistema de Farmacia que provocó la pérdida de información correspondiente a dos semanas de registros de medicamentos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







