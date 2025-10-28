Editorial

Editorial: El estero y las excusas inundan Puntarenas

El problema de la excesiva sedimentación del estero lleva años, pero la solución sigue estancada. El debate estéril sobre ‘a quién le toca’ el dragado, tiene que terminar. La municipalidad local debe asumir su liderazgo, con el MOPT como un participante activo en la tarea

Por La Nación
Inundaciones Puntarenas
La madrugada del domingo 5 de octubre fue de pesadilla para los vecinos de Fray Casiano, en Puntarenas. Los moradores de estas casas cuentan que diez horas después de que comenzaron las inundaciones, el agua todavía les llegaba a las rodillas. (Tatiana Guevara/Cortesía/LaNación)







