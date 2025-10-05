‘El agua nos llega a las rodillas y estamos abandonados’: Vecina de Fray Casiano relata el martirio por inundaciones en Puntarenas

Vecina de Puntarenas relata que diez horas después de que comenzaron las inundaciones en Fray Casiano, el agua todavía llega a las rodillas.

En Fray Casiano, Puntarenas, el agua comenzó a inundar las viviendas durante la madrugada de este domingo. Tatiana Guevara, vecina del Cangrejal, dormía cuando el agua avanzó por su casa y no recuerda con exactitud a qué hora comenzó la crecida.

Sin embargo, alrededor de las 2 a. m., despertó y se percató de que el agua había llegado casi a la orilla de su cama y rápidamente le cubrió las rodillas.

Tatiana ha vivido 43 años en la misma vivienda y afirma que es la primera vez en su vida que se inunda su casa.

Inundaciones en Fray Casiano de Puntarenas

“La calle está hundida, de lado a lado, los vecinos también están inundados. Es la primera vez que veo algo así. Es asombroso ver la calle hundida de lado a lado, no se ven las cunetas, ni los caños”, lamenta.

Esta vecina de Puntarenas vive con sus dos hijos menores de edad. El menor tiene 4 años y tuvo que evacuar con ayuda de uno de sus familiares. Su hija mayor está a pocos meses de cumplir los 18 años y tiene una discapacidad, por lo que debe permanecer en una cama a pocos centímetros del agua.

El agua por poco alcanzó los colchones de las camas y daño electrodomésticos en las viviendas. (Tatiana Guevara/Cortesía/LaNación)

Tatiana relató a La Nación que, al mediodía el agua, había bajado solo un poco y que, con botas, se desplazaba con cuidado por su casa, preocupada porque esta tarde se espera una marea alta que podría empeorar la situación.

A medida que el agua avanzó durante la madrugada, se llevó electrodomésticos y pertenencias.

“Yo supongo que mi refrigerador ya no va a servir, el agua pasó el motor. La cocina está tirada en el patio, se fregó. En cuanto a los dos juegos de sillones, el agua me llegó a donde uno se sienta, arriba. La computadora de mi hija está estropeada, el microondas destruido”, lamentó.

También se dañó su horno, con el que hace repostería.

Tatiana Guevara asegura que su hija, quien tiene una discapacidad, permanece en un colchón a pocos centímetros del agua. (Tatiana Guevara/Cortesía/LaNación)

‘Nos tienen abandonados’

Tatiana afirmó que a su barrio no ha llegado ni la Cruz Roja Costarricense ni el Cuerpo de Bomberos, pese a que alertó desde hace varias horas de que ella y algunos vecinos, entre ellos adultos mayores, necesitan ayuda.

“No se ha presentado absolutamente nadie, nos tienen abandonados”, dijo.

Según Tatiana, los cuerpos de rescate han concentrado sus esfuerzos en las comunidades de Bella Vista y San Luis, donde también se reportaron incidentes por las lluvias.

La mañana de este domingo, socorristas de la Cruz Roja Costarricense utilizaron un dron para evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones. Las imágenes captadas mostraron las calles de la comunidad de Bella Vista completamente cubiertas por el agua.

El departamento de prensa de la institución advirtió de que se prevé una mayor afectación en las próximas horas, ante la posibilidad de un incremento de las lluvias.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos informó la tarde de este domingo que trabaja en labores de evacuación en las comunidades de Bella Vista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y la Urbanización Josué, en Chacarita.

Jonathan Sandí, jefe de Batallón de Bomberos, indicó que al menos 70 funcionarios, junto con la Unidad Operativa de Rescate Acuático, colaboran en la evacuación de vecinos de las zonas afectadas, pues también prevén fuertes lluvias durante la tarde.

“Aquí no pasa nadie, de ningún comité ni nada”, denunció Tatiana.

Bomberos realizan labores de rescate en las comunidades de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Decreto de emergencia

El regidor municipal Mario Eduardo Rodríguez Morales emitió la mañana de este domingo un oficio dirigido al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el que solicita la emisión de un decreto ejecutivo de emergencia nacional o regional para Puntarenas y toda la vertiente del Pacífico, “ante los graves daños ocasionados por las lluvias de los últimos días y las condiciones climáticas extremas que han afectado nuestras comunidades”.

Rodríguez pidió al Poder Ejecutivo valorar y atender la solicitud con prontitud, pues las afectaciones recientes son profundas y las inundaciones severas en el casco urbano de Puntarenas, Chacarita, El Roble, Bellavista y Fray Casiano, donde las mareas altas y la sedimentación del estero han agravado la emergencia.

“Este decreto no solo permitirá la reconstrucción de la infraestructura vial y pluvial dañada, sino también la ejecución de acciones preventivas, estudios sobre dragado del estero de Puntarenas, y la canalización de recursos extraordinarios para atender a las familias más afectadas”, agrega el texto.