‘El agua nos llega a las rodillas y estamos abandonados’: Vecina de Fray Casiano relata el martirio por inundaciones en Puntarenas

El agua comenzó a inundar comunidades en Puntarenas durante la madrugada

Por Natalia Vargas
Inundaciones Puntarenas
Vecina de Puntarenas relata que diez horas después de que comenzaron las inundaciones en Fray Casiano, el agua todavía llega a las rodillas. (Tatiana Guevara/Cortesía/LaNación)







