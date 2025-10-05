Sucesos

Barrio de Barranca amaneció totalmente inundado; dron de Cruz Roja muestra la gravedad

La Cruz Roja prevé una mayor afectación en las próximas horas ante la posibilidad del incremento de las lluvias

Por Natalia Vargas
La comunidad de Bella Vista, en Barranca, amaneció con sus calles completamente cubiertas por agua, tras el desbordamiento de un río producto de fuertes lluvias.
La comunidad de Bella Vista, en Barranca, amaneció con sus calles completamente cubiertas por agua, tras el desbordamiento de un río producto de fuertes lluvias. (Cruz Roja/Cortesía)







