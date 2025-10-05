Barrio de Barranca amaneció totalmente inundado; dron de Cruz Roja muestra la gravedad

La comunidad de Bella Vista, en Barranca, amaneció con sus calles completamente cubiertas por agua, tras el desbordamiento de un río producto de fuertes lluvias.

La Cruz Roja Costarricense atendió múltiples emergencias por el desbordamiento de ríos y las inundaciones ocurridas en Barranca, Puntarenas, durante la tarde y noche del sábado. La mañana de este domingo, los socorristas elevaron un dron para evaluar los daños causados por las lluvias. Las imágenes capturadas mostraron cómo amaneció la comunidad de Bella Vista, en Barranca.

Así amaneció la comunidad de Bella Vista, en Barranca de Puntarenas

Tras divulgar el video, en el que se evidencian las calles completamente cubiertas por el agua, la Cruz Roja afirmó que prevé una mayor afectación en las próximas horas ante la posibilidad de un incremento de las lluvias.

La noche del domingo, en Barranca, se reportaron más de 60 vehículos aislados debido al desbordamiento de un río. La Benemérita Cruz Roja mantuvo en la zona a más de 13 cruzrojistas y 12 vehículos de emergencia, entre unidades básicas, de rescate y operativas.

Noticia en desarrollo