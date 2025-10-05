Cruz Roja rescata a dos personas atrapadas tras desbordamiento de río en Puntarenas; más de 60 vehículos aislados

Varios carros quedaron atrapados en el ruta 1, debido al desbordamiento del río Naranjito en Barranca, Puntarenas. Foto:

La Cruz Roja Costarricense informó que la noche de este sábado rescató a dos personas que quedaron atrapadas dentro de su vehículo, debido al desbordamiento del río Naranjito en Barranca, Puntarenas.

“Ambos se encuentran en zona segura”, informó la benemérita.

“Hemos ingresado rescatistas del grupo regional de intervención, que, en ayuda y en equipo con el Cuerpo Bomberos, se ha logrado el rescate de una pareja”, detalló Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de esa institución.

Detalló además, que se están atendiendo otros incidentes en la ruta 1, pues varios vehículos se vieron afectados por la vía inundada.

El personal de rescate, afirmó, se encuentra revisando la ruta, para descartar que haya otras personas atrapadas.

El paso, en ambos niveles, en el puente elevado después de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), se encuentra cerrado por el desbordamiento del río.

La Cruz Roja informó que más de 60 vehículos están aislados producto de la inundación de esa carretera.

La Benemérita Cruz Roja Costarricense mantiene en la zona a más de 13 cruzrojistas y 12 vehículos de emergencia, entre unidades básicas, de rescate y operativas.

Hasta el momento, se contabilizan unas 150 personas involucradas en el percance.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 5 de octubre se presentará una marcada inestabilidad atmosférica en el país, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, la cual se mostrará muy activa, en combinación con el paso de la onda tropical N.° 35.