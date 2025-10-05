Sucesos

Cruz Roja rescata a dos personas atrapadas tras desbordamiento de río en Puntarenas; más de 60 vehículos aislados

Cuerpos de emergencias reportan varios incidentes en la ruta 1, debido a la inundación de algunos vehículos

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Se registran varios incidentes por inundación de vehículos por la ruta 1
Varios carros quedaron atrapados en el ruta 1, debido al desbordamiento del río Naranjito en Barranca, Puntarenas. Foto: (Tomado de redes sovcail/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz Roja CostarricensePuntarenasVehículos atrapados río Naranjito60 vehículos aislados
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.