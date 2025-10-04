Instituto Meteorológico lanza advertencia por ingreso de onda tropical #35 a Costa Rica. Hay riesgo de derrumbes e inundaciones

El IMN prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y suelos saturados que elevan el riesgo de inundaciones en Costa Rica este fin de semana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que durante este fin de semana habrá aguaceros intensos y tormentas eléctricas en gran parte del país debido a la Zona de Convergencia Intertropical reforzada y al paso de la onda tropical #35, que ingresará desde el Mar Caribe entre la tarde y la noche del domingo.

Según el IMN, los suelos permanecen saturados en amplias zonas del territorio nacional, principalmente en la costa del Pacífico, la zona norte y la zona de occidente en el Valle Central, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

La entidad recomienda extrema atención en cantones donde ya se registraron incidentes recientes, como Puntarenas, Esparza, Bagaces, Cañas, Península de Nicoya, Quepos, Zona de los Santos, Valle del General y Corredores, además del sector de Braulio Carrillo.

Imagen satelital de las 11:00 a. m. (hora local) muestra la densa nubosidad sobre Costa Rica y las lluvias asociadas a la Zona de Convergencia Intertropical y a la onda tropical #35. (IMN/Imágenes satelitales)

Regiones con mayores acumulados de lluvia

Durante la tarde y la noche del sábado, el IMN prevé acumulados de lluvia entre 30 mm y 70 mm en la vertiente del Pacífico, con máximos de hasta 100 mm en lapsos de 6 a 12 horas, especialmente sobre las cordilleras.

En la zona norte, los acumulados estimados se ubicarán entre 40 mm y 80 mm, con picos superiores a 100 mm en algunos sectores.

En el Valle Central, se anticipan aguaceros recurrentes con tormenta eléctrica y posible neblina, con acumulados de 25 mm a 70 mm, y valores puntuales mayores.

En el Caribe, las lluvias se concentrarán en zonas montañosas y llanuras cercanas, con acumulados entre 40 mm y 70 mm, y montos que podrían superar los 100 mm de forma localizada, principalmente en sectores altos.

El IMN solicitó mantenerse atentos a posibles desbordamientos de ríos y deslizamientos, así como a la saturación de sistemas de alcantarillado por acumulación de agua. También recordó que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados, lo que representa peligro por caída de ramas, tendido eléctrico u objetos arrastrados.

LEA MÁS: Ruta 2 tiene paso regulado en Cerro de la Muerte; ruta 1 está cerrada en Cambronero