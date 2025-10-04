Sucesos

Instituto Meteorológico lanza advertencia por ingreso de onda tropical #35 a Costa Rica. Hay riesgo de derrumbes e inundaciones

El IMN advirtió que los suelos saturados aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país durante el fin de semana

Por Jailine González Gómez
El IMN prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y suelos saturados que elevan el riesgo de inundaciones en Costa Rica este fin de semana. (Rafael Pacheco Granados)







