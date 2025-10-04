Ruta 2 tiene paso regulado en Cerro de la Muerte; ruta 1 está cerrada en Cambronero

El paso por la ruta 2 (Interamericana sur) se encuentra regulado en el Cerro de la Muerte debido a la caída de un árbol a la altura del kilómetro 110, por el sector del Jardín.

“Hay un carril que está habilitado, eso quiere decir que le da paso a un sentido y luego al otro”, dijo Martín Sanchez, de Policía de Tránsito.

Consultado sobre cuándo se reabrirá el paso, dijo “depende del MOPT y de las condiciones”.

“Generalmente ya de noche hay un riesgo inherente para los trabajadores; entonces, normalmente lo suspenden y mañana a primera hora ya empiezan con la limpieza”, agregó.

Por otra parte, la ruta 1 (Interamericana norte) permanece cerrada en Cambronero desde ayer a las 5:30 p.m. debido a un hundimiento en el sector de Vuelta del Cristo.

Inicialmente, el paso se había cerrado por la caída de un árbol, el cual fue removido en horas de la mañana; sin embargo, poco después se presentó el hundimiento, informó Sánchez.

Colaboró el corresponsal Reiner Sánchez