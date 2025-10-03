Sucesos

Lluvias intensas y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este sábado: estas son las zonas

El IMN prevé lluvias con tormenta para este sábado en gran parte del país por la influencia de la zona de convergencia intertropical

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias con tormenta eléctrica afectarán varias zonas del país este sábado, según el IMN (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

