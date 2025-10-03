Lluvias intensas y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este sábado: estas son las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 4 de octubre el tiempo en Costa Rica estará influenciado por el fortalecimiento de la zona de convergencia intertropical, fenómeno que generará inestabilidad atmosférica y un alto contenido de humedad, especialmente desde el litoral Pacífico.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico.

Por la tarde, se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica en el Valle Central, la zona norte, el Pacífico y las montañas del Caribe, con posibilidad de extenderse hacia llanuras cercanas. Estas precipitaciones podrían persistir en la noche, principalmente en las costas del Pacífico.

En el Valle Central, se espera un ambiente nublado por la tarde, acompañado de lluvias fuertes y tormenta eléctrica. Durante la noche, se mantendrán lluvias débiles bajo cielos cubiertos. En San José, la temperatura mínima será de 18,1 °C y la máxima de 27,9 °C.

El Pacífico Norte enfrentará condiciones nubladas en la tarde y noche, con aguaceros y tormentas dispersas, especialmente en las zonas costeras. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,4 °C, con una mínima de 21,8 °C.

En el Pacífico Central, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y chubascos en la costa. En la tarde se intensificarán las lluvias con tormenta, situación que continuará en la noche. Quepos registrará temperaturas entre 21,1 °C y 31,7 °C.

La región del Pacífico Sur presentará cielos mayormente nublados durante todo el día, con precipitaciones frecuentes tanto en la tarde como en la noche. Golfito tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 33,3 °C.

En el Caribe Norte, las primeras horas del día mostrarán pocas nubes, pero en la tarde y noche se desarrollarán lluvias y aguaceros dispersos en las montañas, bajo un cielo mayormente nublado. Guápiles experimentará temperaturas entre 22,7 °C y 31 °C.

El Caribe Sur mostrará un patrón similar, con cielos despejados al amanecer y lluvias dispersas en sectores montañosos por la tarde. Limón tendrá una mínima de 23,3 °C y una máxima de 30,8 °C.

En la zona norte, la mañana será parcialmente nublada, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con tormenta. Durante la noche continuarán algunas lluvias. Ciudad Quesada reportará temperaturas entre 16,9 °C y 26,6 °C.

Según el IMN, las condiciones atmosféricas estarán marcadas por el paso activo de la zona de convergencia intertropical, por lo que se recomienda precaución ante posibles acumulados importantes de lluvia, especialmente en regiones propensas a deslizamientos o inundaciones.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:25 p. m. La luna se encuentra en tránsito hacia luna llena, saldrá a las 3:39 p. m. y se pondrá a las 3 a. m.