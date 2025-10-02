Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este viernes: estas son las zonas

Costa Rica enfrentará lluvias este viernes por inestabilidad atmosférica. Algunas regiones tendrán aguaceros intensos y tormentas: estas son las más afectadas. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este viernes 3 de octubre persistirá un patrón inestable y húmedo en gran parte del país, debido a una zona de convergencia intertropical muy activa ubicada al sur de la región.

Desde la madrugada, el Pacífico Central y Sur presentará lluvias costeras. En la mañana, se mantendrá la nubosidad variable, especialmente en la vertiente del Pacífico.

Por la tarde, la mayor parte del país tendrá condiciones nubladas, con posibilidad de aguaceros y tormentas ocasionales en las montañas del Pacífico.

Las regiones del Caribe y la zona norte también experimentarán lluvias hacia las montañas y áreas cercanas al litoral.

Durante la noche, las precipitaciones se intensificarán, sobre todo en las costas del Pacífico. En el Caribe, también se registrarán lluvias, aunque serán más localizadas.

En el Valle Central, se espera un día con nubosidad variable y lluvias en la tarde y primeras horas de la noche. San José tendrá una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 27 °C.

El Pacífico Norte vivirá una jornada calurosa con aguaceros dispersos y tormentas en la tarde. Liberia alcanzará los 35,8 °C, mientras que la temperatura mínima será de 21,9 °C.

En el Pacífico Central, la nubosidad predominará a lo largo del día. Se prevén aguaceros y tormentas en la costa, principalmente en horas de la tarde y noche. Parrita mostrará temperaturas entre 17,8 °C y 30,8 °C.

El Pacífico Sur también experimentará un aumento en las lluvias. Las precipitaciones serán más intensas en el oeste durante la noche. Golfito tendrá una mínima de 21,4 °C y una máxima de 29 °C.

En el Caribe Norte, la mañana se mantendrá parcialmente nublada, pero en la tarde se esperan aguaceros con tormenta aislada. Guápiles registrará temperaturas entre 23,7 °C y 29,9 °C.

En el Caribe Sur, se anticipan condiciones similares, con lluvias en la tarde y primeras horas de la noche. Limón tendrá una mínima de 24 °C y una máxima de 29,6 °C.

La zona norte mostrará condiciones inestables, con lluvias en el centro y alrededores. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,2 °C y 28,7 °C.

El IMN recomienda tomar precauciones ante el incremento en las precipitaciones, sobre todo en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.

