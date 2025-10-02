Sucesos

Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este viernes: estas son las zonas

Este viernes 3 de octubre se esperan lluvias y tormentas en varias zonas de Costa Rica por una activa zona de convergencia intertropical. Vea qué regiones se verán más afectadas

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica enfrentará lluvias este viernes por inestabilidad atmosférica. Algunas regiones tendrán aguaceros intensos y tormentas: estas son las más afectadas. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







