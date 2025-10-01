Sucesos

Lluvias aisladas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Costa Rica este jueves: tome nota de las zonas

El IMN pronostica lluvias aisladas y tormentas eléctricas este jueves en varias regiones del país, especialmente en el Pacífico y la zona norte

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN advirtió sobre posibles lluvias en el Valle Central y otras regiones del país, debido a humedad en el Caribe y alta presión atmosférica en el norte del mar.
Este jueves se anticipan lluvias dispersas, aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, según el IMN. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

