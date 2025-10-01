Lluvias aisladas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Costa Rica este jueves: tome nota de las zonas

Este jueves se anticipan lluvias dispersas, aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 2 de octubre persistirán condiciones típicas de la estación lluviosa en el país, aunque las precipitaciones serán aisladas durante la jornada.

En la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, con ambiente caluroso y bochorno en varias regiones.

Por la tarde, el ingreso de la brisa marina en el litoral del Pacífico propiciará aguaceros con tormenta eléctrica aislada, especialmente cerca de la costa. En el oeste del Valle Central también podrían desarrollarse chubascos dispersos.

En el Valle Central, el día empezará con cielos parcialmente nublados. Durante la tarde, aumentará la nubosidad y podrían registrarse aguaceros generalizados con tormenta eléctrica dispersa. En San José, la temperatura mínima será de 18,4 °C y la máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones de bochorno en la mañana. En la tarde, se anticipan aguaceros con tormenta eléctrica dispersa, con cielos mayormente nublados al final del día. Puntarenas alcanzará una máxima de 35,3 °C, mientras que la mínima será de 23,6 °C.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde, se esperan aguaceros con tormenta eléctrica, seguidos de nubosidad densa en la noche. Parrita reportará temperaturas entre los 17,6 °C y 31 °C.

El Pacífico Sur experimentará una jornada con variabilidad atmosférica. Durante la tarde se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica aislada, y por la noche continuará la posibilidad de lluvias intermitentes. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre los 20,7 °C y los 28,6 °C.

En el Caribe Norte, se prevé cielo parcialmente nublado durante casi todo el día, aunque en la tarde podrían presentarse lluvias dispersas cerca de las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 23,7 °C y una máxima de 29,2 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables, con poca nubosidad y sin precipitaciones relevantes. Limón registrará temperaturas entre los 23,7 °C y 29,4 °C.

En la zona norte, se anticipa una mañana con cielos entre poco nublados y parcialmente nublados. Por la tarde, aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,8 °C y una máxima de 28 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:26 p. m. La fase lunar se orientará hacia luna llena.