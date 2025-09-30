Sucesos

Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Costa Rica este miércoles: tome nota de las zonas

Lluvias y tormentas eléctricas dominarán el clima en Costa Rica este miércoles por influencia de la zona de convergencia intertropical

Por Silvia Ureña Corrales
La inestabilidad atmosférica generará lluvias fuertes por la tarde en el Pacífico, Valle Central y zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

