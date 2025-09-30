Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Costa Rica este miércoles: tome nota de las zonas

La inestabilidad atmosférica generará lluvias fuertes por la tarde en el Pacífico, Valle Central y zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco

Este miércoles 1.° de octubre, la inestabilidad atmosférica y la zona de convergencia intertropical propiciarán un ambiente húmedo y cargado de nubosidad en todo el país, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, las condiciones serán estables en la mayoría de las regiones, con cielos parcialmente nublados. Sin embargo, en la tarde se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas en varias zonas, principalmente en el Pacífico y sectores montañosos del país.

En el Valle Central, se observarán cielos parcialmente nublados en la mañana. Por la tarde, el cielo se tornará nublado con lluvias dispersas y actividad eléctrica. La noche continuará mayormente nublada. En Cartago, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 24 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones similares, con una mañana parcialmente nublada y una tarde nublada con lluvias y tormentas eléctricas. En la noche se prevé nubosidad intensa acompañada de bancos de neblina. Nicoya registrará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 33,6 °C.

En el Pacífico Central esta región, el cielo amanecerá parcialmente nublado. Hacia la tarde se anticipan lluvias con tormenta, y la noche será mayormente nublada. Quepos marcará temperaturas entre 21,2 °C y 32 °C.

Se pronostica un patrón similar en el Pacífico Sur. La lluvia y la neblina se manifestarán con mayor intensidad entre la tarde y primeras horas de la noche. En Golfito, se espera una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C.

El Caribe Norte mantendrá condiciones más estables. Durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados en las montañas, mientras que en las zonas costeras prevalecerán cielos parcialmente nublados. En Guápiles, la mínima será de 23,7 °C y la máxima de 31 °C.

En el Caribe Sur, la jornada será similar, con nubes durante el día y posibilidad de lluvia en sectores montañosos. En Sixaola, la temperatura oscilará entre 24,3 °C y 31 °C.

La zona norte tendrá condiciones parcialmente nubladas por la mañana. En la tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas. La noche se presentará mayormente nublada, con posibilidad de bancos de neblina. Ciudad Quesada experimentará una mínima de 17 °C y una máxima de 28,4 °C.

Según el IMN, la cercanía de la zona de convergencia intertropical en conjunto con condiciones atmosféricas inestables mantendrá alta la probabilidad de lluvias eléctricas durante la tarde y la noche en gran parte del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:27 p. m. La luna avanzará hacia su fase llena.