Lluvias fuertes y tormentas eléctricas este martes en Costa Rica: estas son las regiones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 30 de setiembre persistirá la influencia de la zona de convergencia intertropical sobre Costa Rica, lo cual generará condiciones lluviosas durante la tarde y la noche en gran parte del país.

El Valle Central presentará cielos parcialmente nublados en la mañana. Durante la tarde y noche, se anticipan lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en sectores montañosos. En San José, la temperatura mínima será de 18,5 °C y la máxima de 25,4 °C.

En el Pacífico Norte, el día iniciará con cielos parcialmente nublados. En la tarde y noche se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica, sobre todo en las regiones central y occidental. Liberia registrará una mínima de 20,9 °C y una máxima de 33,7 °C.

El Pacífico Central tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado en la mañana y aguaceros dispersos por la tarde, que podrían extenderse a la noche. Parrita alcanzará una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 30,8 °C.

En el Pacífico Sur, se anticipan lluvias desde la tarde, con mayor intensidad en sectores costeros. Golfito tendrá temperaturas entre los 21,3 °C y los 28,3 °C.

La región del Caribe Norte mostrará condiciones más estables durante el día, aunque se prevén lluvias localizadas en las montañas durante la tarde. En Guápiles, la mínima será de 23,7 °C y la máxima de 29,4 °C.

En el Caribe Sur, Limón experimentará cielos parcialmente nublados y posibles lluvias en áreas altas. Se espera una mínima de 24 °C y una máxima de 29,2 °C.

La zona norte tendrá cielos parcialmente nublados durante el día, con posibles chubascos aislados acompañados de tormenta eléctrica. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,6 °C y la máxima de 28,4 °C.

Según el IMN, las lluvias más fuertes se concentrarán en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y el Valle Central, además de algunas zonas del Pacífico Norte. También se prevé actividad eléctrica en sectores montañosos del Caribe y la zona norte.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:27 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.

