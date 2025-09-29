El País

Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este martes por trabajos de la ESPH

Cortes de luz en Heredia este martes 30 de septiembre por trabajos de mantenimiento de la ESPH en zonas específicas del cantón central, tome nota de los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
La ESPH realizará cortes eléctricos este martes en Heredia centro por cambio de transformadores. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.