Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este martes por trabajos de la ESPH

La ESPH realizará cortes eléctricos este martes en Heredia centro por cambio de transformadores.

Dos sectores del cantón central de Heredia enfrentarán interrupciones del servicio eléctrico este martes 30 de septiembre debido a labores de reemplazo de transformadores por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)

El primer corte se realizará entre las 7 a. m. y las 9 a. m., y afectará el sector comprendido 300 metros al este y 10 metros al sur del hospital de Heredia, en la Urbanización La Verona.

El segundo se ejecutará entre las 10 a. m. y las 12 m. d., y se concentrará en el costado sur de la panadería Samuelito, también en el distrito central del cantón.

Según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), los trabajos buscan optimizar el suministro eléctrico en ambas zonas mediante el reemplazo de transformadores.

La compañía informó que la población fue notificada mediante página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes impresos.

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar si su suministro será interrumpido, ingresando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm

