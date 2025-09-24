Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este jueves por trabajos de la ESPH

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico en Heredia este 25 de septiembre de 7 a. m. a 3 p. m. por mejoras en la red.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el suministro eléctrico este jueves 25 de septiembre en una zona del cantón central, debido a la instalación de tres postes que reforzarán la red de distribución.

El corte se realizará entre las 7 a. m. y las 3 p. m., como parte de un proyecto que busca fortalecer el servicio eléctrico.

La suspensión afectará a 385 clientes en un sector clave de la provincia.

LEA MÁS: Cortes de luz programados por el ICE afectarán a Puntarenas, Alajuela y San José este jueves

La zona sin electricidad será:

Toda la calle Veterinaria que baja hacia el sur desde la derivación de la calle principal Vía 171, desde el Supermercado Broadway hacia la Universidad Nacional.

La ESPH notificó esta suspensión mediante su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.

Además, recomienda a los usuarios verificar si su contrato se encuentra dentro del área afectada accediendo al siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán varias zonas de San José este jueves: tome nota de los detalles