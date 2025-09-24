El País

Cortes de luz afectarán zonas de Heredia este jueves por trabajos de la ESPH

Corte de luz en Heredia este 25 de septiembre por trabajos de la ESPH entre las 7 a. m. y 3 p. m. Verifique si su zona se verá afectada

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH suspenderá el servicio eléctrico en Heredia este 25 de septiembre de 7 a. m. a 3 p. m. por mejoras en la red. (Cortesía ESPH)







