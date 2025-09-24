Cortes de luz afectarán varias zonas de San José este jueves: tome nota de los detalles

CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en Curridabat, Santa Ana, Sabanilla y Hospital el 25 de setiembre por mejoras en la red. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el suministro eléctrico en varios sectores del cantón de San José el próximo jueves 25 de setiembre del 2025.

Las suspensiones afectarán de forma parcial a las comunidades de Curridabat, Santa Ana, Sabanilla (Montes de Oca) y el distrito Hospital (San José Centro), en distintos horarios durante la jornada.

En Curridabat, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. debido a trabajos relacionados con la extensión de líneas dentro de un proyecto empresarial.

LEA MÁS: Cortes de luz programados por el ICE afectarán a Puntarenas, Alajuela y San José este jueves

La zona afectada comprende desde el Mas x Menos de Curridabat, 546 metros al oeste sobre la ruta nacional 210, hasta el Outlet Curridabat. El corte incluirá parcialmente la avenida 54A y la Transición 75.

Entre los sitios afectados figuran negocios como Krokanticos, Tornicentro, La Ciabata, Barbierplast S. A., Done de Curridabat S. A., así como el residencial Pasqui S. A. y otros comercios e industrias locales.

En Santa Ana, específicamente entre Plaza Koros y la Clínica Dental del Valle, el servicio se verá interrumpido de 8 a. m. a 3:30 p. m. debido al traslado de líneas secundarias por obras contratadas en redes eléctricas.

La interrupción impactará casas de habitación y negocios como Restaurante Bacchus, El Empanadazo, Plaza Vefesa, Fraiche y Panadería Joselita.

En Sabanilla, Montes de Oca, la CNFL instalará un poste, lo cual ocasionará un corte de electricidad de 8 a. m. a 4 p. m.

El área afectada será en Cedral, desde la fuente de agua de San Pedro 75 metros al oeste, 50 metros al norte y 75 metros al este. Solo se verán impactadas casas de habitación.

Finalmente, en el distrito Hospital de San José Centro, los trabajos consisten en la instalación de cobertores. Las labores se realizarán entre las 8 a. m. y las 3 p. m. afectando un amplio sector alrededor de la iglesia Don Bosco y la Funeraria del Recuerdo.

La suspensión abarcará residencias y edificaciones como el edificio Don Bosco, la Municipalidad de San José, el Centro Corporativo Internacional, el INA, la Clínica Cordis, Policlínica San Bosco y otros comercios y oficinas.

Para más información o consultas específicas sobre su zona, puede acceder a la herramienta de suspensiones en el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Así es la nueva moneda de ¢25: estos son todos los detalles