Cortes de luz programados por el ICE afectarán a Puntarenas, Alajuela y San José este jueves

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico en nueve sectores de Puntarenas, Alajuela y San José este jueves por mantenimiento y mejoras. Fotografía José Cordero

El ICE realizará cortes de electricidad programados este jueves 25 de setiembre de 2025 en múltiples sectores de Puntarenas, Alajuela y San José, como parte de labores de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de infraestructura eléctrica.

Los trabajos afectarán el servicio en nueve zonas específicas, y se llevarán a cabo en distintos horarios, entre las 7 a. m. y las 3 p. m., según la planificación oficial del Instituto Costarricense de Electricidad.

Puntarenas

Golfito : la comunidad de Playa Pavones no tendrá electricidad de 7 a. m. a 1 p. m. , por reubicación de postes y líneas.

: la comunidad de Playa Pavones no tendrá electricidad de , por reubicación de postes y líneas. Esparza (Espíritu Santo) : sectores desde La Fábrica Pólvora hasta Doña Chila, sin servicio entre 8 a. m. y 3 p. m. , por mantenimiento.

: sectores desde La Fábrica Pólvora hasta Doña Chila, sin servicio entre , por mantenimiento. Parrita (Parrita) : corte en Esterillos Este, de 8 a. m. a 1 p. m. , también por labores de mantenimiento.

: corte en Esterillos Este, de , también por labores de mantenimiento. Garabito (Jacó): interrupción en Condominio Arena, ASADA, Cano y Herradura, entre 9 a. m. y 3 p. m., debido a reubicación de postes y líneas.

Alajuela

Los Chiles (Los Chiles) : suspensión en El Combate, Isla Chica, Yugo, Coquital y Medio Queso, entre 8 a. m. y 2 p. m. , por poda de árboles y mantenimiento.

: suspensión en El Combate, Isla Chica, Yugo, Coquital y Medio Queso, entre , por poda de árboles y mantenimiento. Grecia (Puente Piedra) : corte en Calle Rodríguez Argentina, de 8 a. m. a 1 p. m. , por reubicación de equipos, líneas y postes.

: corte en Calle Rodríguez Argentina, de , por reubicación de equipos, líneas y postes. Poás (Carrillos): sectores de Carrillos Alto, sin electricidad entre 8 a. m. y 1 p. m., por cambio de poste dañado y poda de árboles.

San José

Pérez Zeledón (El Páramo) : corte en La Lira de Páramo, de 8 a. m. a 1 p. m. , por trabajos de poda y mantenimiento.

: corte en La Lira de Páramo, de , por trabajos de poda y mantenimiento. Pérez Zeledón (Pejivalle): afectación en Santa Lucía La Amistad, entre 8 a. m. y 1 p. m., también por mantenimiento.

Para más detalles sobre interrupciones del servicio eléctrico programadas por el ICE, puede consultar el sitio oficial:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas

