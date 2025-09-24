Cortes de luz programados por el ICE afectarán a Puntarenas, Alajuela y San José este jueves

El ICE realizará cortes de electricidad programados este jueves 25 de setiembre de 2025 en múltiples sectores de Puntarenas, Alajuela y San José, como parte de labores de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de infraestructura eléctrica.
Los trabajos afectarán el servicio en nueve zonas específicas, y se llevarán a cabo en distintos horarios, entre las 7 a. m. y las 3 p. m., según la planificación oficial del Instituto Costarricense de Electricidad.
Puntarenas
- Golfito: la comunidad de Playa Pavones no tendrá electricidad de 7 a. m. a 1 p. m., por reubicación de postes y líneas.
- Esparza (Espíritu Santo): sectores desde La Fábrica Pólvora hasta Doña Chila, sin servicio entre 8 a. m. y 3 p. m., por mantenimiento.
- Parrita (Parrita): corte en Esterillos Este, de 8 a. m. a 1 p. m., también por labores de mantenimiento.
- Garabito (Jacó): interrupción en Condominio Arena, ASADA, Cano y Herradura, entre 9 a. m. y 3 p. m., debido a reubicación de postes y líneas.
Alajuela
- Los Chiles (Los Chiles): suspensión en El Combate, Isla Chica, Yugo, Coquital y Medio Queso, entre 8 a. m. y 2 p. m., por poda de árboles y mantenimiento.
- Grecia (Puente Piedra): corte en Calle Rodríguez Argentina, de 8 a. m. a 1 p. m., por reubicación de equipos, líneas y postes.
- Poás (Carrillos): sectores de Carrillos Alto, sin electricidad entre 8 a. m. y 1 p. m., por cambio de poste dañado y poda de árboles.
San José
- Pérez Zeledón (El Páramo): corte en La Lira de Páramo, de 8 a. m. a 1 p. m., por trabajos de poda y mantenimiento.
- Pérez Zeledón (Pejivalle): afectación en Santa Lucía La Amistad, entre 8 a. m. y 1 p. m., también por mantenimiento.
Para más detalles sobre interrupciones del servicio eléctrico programadas por el ICE, puede consultar el sitio oficial:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas
