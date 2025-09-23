Sinart ofrece empleos de hasta ¢1,2 millones: así puede aplicar

26/10/2017 Fotos: Jeffrey Zamora Sinart abre concursos laborales con salarios de hasta ¢1,2 millones. Puede postular hasta el 25 de setiembre.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) abrió un total de nueve concursos públicos para contratar personal por tiempo indefinido.

Las vacantes incluyen puestos administrativos, técnicos y de producción, con salarios mensuales que llegan hasta los ¢1.267.420.

La plaza con la mejor remuneración es para la jefatura de Financiero Contable. Este cargo exige licenciatura en Finanzas o Contaduría, al menos cinco años de experiencia en puestos con una unidad a cargo y dominio de normativa financiera, presupuestos y herramientas de compras públicas.

Las personas interesadas pueden enviar su postulación al correo reclutamiento@sinart.go.cr, hasta el 25 de setiembre.

Deben indicar el nombre del puesto en el asunto del correo y adjuntar en un solo archivo PDF: el currículum, los atestados académicos y las constancias laborales.

Entre las otras vacantes activas se encuentran:

Planificador Institucional : Salario de ¢895.855, para profesionales con licenciatura en Planificación o Planificación Económica y Social y un mínimo de tres años de experiencia en puestos similares.

: Salario de ¢895.855, para profesionales con licenciatura en Planificación o Planificación Económica y Social y un mínimo de tres años de experiencia en puestos similares. Productor Audiovisual : Salario de ¢895.855, dirigido a especialistas en Comunicación, Producción o áreas similares. Tener tres años de experiencia.

: Salario de ¢895.855, dirigido a especialistas en Comunicación, Producción o áreas similares. Tener tres años de experiencia. Periodista Middle : Salario de ¢857.080, requiere tres años de experiencia en redacción y presentación de contenidos noticiosos.

: Salario de ¢857.080, requiere tres años de experiencia en redacción y presentación de contenidos noticiosos. Profesional en Salud Ocupacional : Salario de ¢784.139, con formación en Salud Ocupacional o Ingeniería en Seguridad Laboral.

: Salario de ¢784.139, con formación en Salud Ocupacional o Ingeniería en Seguridad Laboral. Operador de Control Central Especializado : Salario de ¢744.164, requiere formación técnica en producción audiovisual o diseño.

: Salario de ¢744.164, requiere formación técnica en producción audiovisual o diseño. Encargado de Control Interno : Salario de ¢761.855, exige conocimientos en normativa y valoración de riesgos.

: Salario de ¢761.855, exige conocimientos en normativa y valoración de riesgos. Técnico en Electrónica y Transmisión: Salario de ¢554.400, para personas con formación técnica en Electrónica o Telecomunicaciones.

Todos los concursos están abiertos tanto a personal interno como externo.

Quienes deseen participar deben cumplir con todos los requisitos académicos, técnicos y legales establecidos en cada perfil.

Las fechas de inscripción varían según el puesto. Puede consultarlas en el sitio web oficial: www.sinartdigital.com/empleos.

