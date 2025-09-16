Municipalidad de San José lanza plaza con salario de ¢2,9 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

16/12/2018 La plaza está abierta a funcionarios municipales y externos, con requisitos de experiencia y formación profesional. Foto Alonso Tenorio

La Municipalidad de San José anunció la apertura de un concurso externo temporal para el puesto de jefe del Departamento de Servicios Culturales y profesional 1 en el departamento de servicios ambientales.

Este proceso de reclutamiento permite la participación tanto de personas funcionarias municipales como externas.

Jefe de departamento

El salario global establecido para el puesto asciende a ¢2.926.742, con un salario compuesto de ¢1.158.167 que incluye componentes adicionales.

La convocatoria permanecerá vigente durante 15 días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta que fue el 10 de setiembre, según lo indicado por la Sección Atracción y Selección del Talento Humano de la institución.

Requisitos y perfil profesional

Para participar, las personas interesadas deben contar con una licenciatura o posgrado en alguna carrera universitaria relacionada con el puesto, como Artes Dramáticas o Administración de Empresas.

Además, se requiere estar incorporado al colegio profesional respectivo y tener al día el pago de las cuotas. Se solicita una experiencia mínima de cuatro a cinco años en puestos similares, de los cuales al menos seis meses deben incluir supervisión de personal.

Proceso para enviar las ofertas

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico dentro del plazo establecido, acompañadas de la documentación requerida:

Envío al correo ccamacho@msj.go.cr, adjuntar certificación o título universitario requerido, constancia de experiencia. En caso de que el perfil no cumpla con alguno de los requerimientos, se responderá únicamente a quienes sí cumplan con lo solicitado.

La Municipalidad de San José publicó un concurso externo temporal para cubrir el cargo de jefe del Departamento de Servicios Ambientales, bajo el acuerdo N.º SASTH-CE-08-2025.

El salario global mensual establecido para este puesto es de ¢2.926.742, con un salario compuesto de ¢1.158.167, según datos divulgados por la Sección Atracción y Selección del Talento Humano de la institución.

El plazo para presentar la postulación es de 15 días naturales contados desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial La Gaceta.

Profesional 1

Quienes deseen aplicar deben contar con un bachiller universitario afín al área, como Gestión Ambiental o carreras afines, estar incorporados al colegio profesional correspondiente y presentar constancia de estar al día en el pago de las cuotas.

También se solicita una experiencia de uno a tres años en funciones similares.

El salario global mensual establecido para este puesto es de ¢1.354.263, con un salario compuesto de ¢776.880.

El plazo para presentar la postulación es de 15 días naturales contados desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial La Gaceta.

Instrucciones para postularse

Las ofertas deben enviarse por correo electrónico durante el periodo habilitado. Es indispensable incluir la documentación solicitada:

Envío al correo wdiaz@msj.go.cr con el asunto, certificación o título universitario requerido, constancia de experiencia. La municipalidad evaluará únicamente las postulaciones que cumplan con todos los requisitos.

