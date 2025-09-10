Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a setiembre 2025

El IMAS pagará los subsidios de setiembre 2025 entre el 25 y el 29.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) informó que los pagos de subsidios correspondientes al mes de setiembre 2025 se efectuarán entre el 24 y el 29 de ese mes.

La institución recordó que el calendario oficial ya se encuentra actualizado y disponible en la plataforma Mi Expediente, donde las personas usuarias pueden consultarlo.

Para recibir los subsidios del IMAS, las personas deben cumplir con dos condiciones básicas: estar en condición de pobreza extrema o pobreza, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), y atender los criterios de priorización institucionales.

Con la implementación del modelo IMAS Impulsa, la mayoría de los hogares deben cumplir ciertas condiciones para continuar recibiendo apoyo económico.

Una persona profesional analiza cada caso mediante una valoración social y define la ruta de atención según el perfil del solicitante.

Existen dos rutas de apoyo:

1. Ruta condicionada: se debe cumplir con compromisos o condicionalidades para recibir subsidios.

2. Ruta no condicionada: la tendrá una parte pequeña de la población que no tiene que cumplir con condicionalidades para que le den subsidios, como lo son personas en dependencia.

En ambos casos, el IMAS y cada familia diseñan de forma conjunta un Plan de Ascenso, el cual define las metas para superar la pobreza mediante la educación, el trabajo o la creación de pequeños negocios.

Calendario de pagos del IMAS para 2025

Setiembre: del 24 al 29

del 24 al 29 Octubre: del 27 al 30

del 27 al 30 Noviembre: del 24 al 28

del 24 al 28 Diciembre: del 15 al 18

Las fechas pueden variar por ajustes administrativos, por lo que se recomienda a las personas beneficiarias consultar periódicamente su expediente en línea para confirmar el estado del depósito.

