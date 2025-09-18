INA anuncia nuevos cursos: consulte requisitos y horarios

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió inscripciones para 11 cursos gratuitos que comenzarán a impartirse desde setiembre de 2025.
Los programas están dirigidos a personas mayores de 15 o 18 años, según el caso, y cubren áreas como cocina, turismo, agricultura, informática, diseño gráfico y atención al cliente.
Las clases se ofrecerán en modalidad presencial, virtual o combinada, según el curso, en distintos puntos del país. Algunos requieren conocimientos técnicos previos o experiencia laboral en sectores específicos.
Detalle de cursos, requisitos y fechas de inscripción
1. Producción de hortalizas orgánicas
- Sede: CEGEA, Parque La Libertad
- Duración: 30 de setiembre al 21 de octubre de 2025
- Horario: Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Requisitos: Tener mínimo 15 años y saber leer y escribir
- Fecha de inscripción: 26 de setiembre de 2025, presencial a partir de las 8 a. m.
2. Inspector de calidad
- Sede: INA Desamparados
- Duración: 6 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026
- Requisitos: Mayor de 15 años, noveno año aprobado, cédula vigente
- Fecha de inscripción: 23 de setiembre de 2025, presencial a partir de las 8 a. m.
3. Gestión de residuos sólidos en salud
- Sede: INA Desamparados
- Duración: 14 al 24 de noviembre de 2025
- Horario: Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y experiencia en sector salud
- Fecha de inscripción: 14 de octubre de 2025, presencial a partir de las 7 a. m.
4. Servicio a la clientela
- Modalidad: Virtual (Microsoft Teams)
- Duración: 29 de setiembre al 20 de noviembre del 2025
- Horario: Lunes a jueves de 6 p. m. a 8:30 p. m.
- Requisitos: Computadora, Internet, sexto grado y conocimientos en informática
- Inscripción: Contactar a jrojasrodriguez@ina.ac.cr
5. Análisis de información financiera en pymes
- Sede: Biblioteca pública de Belén, Heredia
- Duración: 22 de setiembre al 3 de diciembre de 2025
- Horario: Lunes y miércoles de 2:30 p. m. a 6 p. m.
- Requisitos: Mayor de 18 años, noveno año aprobado, manejo básico de Excel
- Inscripción: Contactar a jrojasrodriguez@ina.ac.cr
6. IT Essentials
- Sede: Heredia (Cenate), modalidad mixta
- Duración: 9 de octubre al 2 de diciembre de 2025
- Requisitos: Mayor de 15 años, noveno año aprobado, computadora con Internet
- Inscripción: Enviar correo con los requisitos a mcallejasescobar@ina.ac.cr
7. Animación Motion Graphics
- Sede: INA, Uruca
- Duración: 6 de octubre de 2025 al 11 de noviembre de 2026
- Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Noveno año aprobado, conocimientos en diseño gráfico, Windows e Internet
- Fecha de inscripción: En línea del 16 al 21 de setiembre de 2025
8. Mecanizado de mobiliario
- Sede: Tirrases
- Duración: 12 de enero al 15 de junio de 2026
- Requisitos: Tener 17 años cumplidos, sexto grado y dominio de operaciones matemáticas
9. Servicios operativos de turismo rural
- Sede: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José
- Duración: 26 de enero al 19 de agosto de 2026
- Requisitos: Mayor de edad, primaria completa, carnet de manipulación de alimentos vigente
- Fecha de inscripción: 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial
10. Operaciones de asistencia en cocina
- Sede: 400 metros al este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José
- Duración: 24 de marzo al 2 de octubre de 2026
- Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado, carnet de manipulación de alimentos vigente
- Fecha de inscripción: 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial en el Centro Nacional Especializado en Turismo
11. Guiado de turismo general
- Sede: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José
- Duración: 26 de enero de 2026 al 10 de febrero de 2027
- Requisitos: Bachillerato en educación media, inglés básico aprobado, salud compatible y disponibilidad para giras
- Fecha de inscripción: Del 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial en el Centro Nacional Especializado en Turismo
Más información
Cada curso cuenta con un contacto específico. Las personas interesadas pueden obtener más detalles directamente en el sitio web del INA o en los centros de formación correspondientes.
