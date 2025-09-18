INA anuncia nuevos cursos: consulte requisitos y horarios

11 cursos gratuitos del INA están disponibles desde setiembre. Revise sedes, requisitos y fechas de inscripción en esta guía detallada.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió inscripciones para 11 cursos gratuitos que comenzarán a impartirse desde setiembre de 2025.

Los programas están dirigidos a personas mayores de 15 o 18 años, según el caso, y cubren áreas como cocina, turismo, agricultura, informática, diseño gráfico y atención al cliente.

Las clases se ofrecerán en modalidad presencial, virtual o combinada, según el curso, en distintos puntos del país. Algunos requieren conocimientos técnicos previos o experiencia laboral en sectores específicos.

Detalle de cursos, requisitos y fechas de inscripción

1. Producción de hortalizas orgánicas

Sede: CEGEA, Parque La Libertad

CEGEA, Parque La Libertad Duración: 30 de setiembre al 21 de octubre de 2025

30 de setiembre al 21 de octubre de 2025 Horario: Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m. Requisitos: Tener mínimo 15 años y saber leer y escribir

Tener mínimo 15 años y saber leer y escribir Fecha de inscripción: 26 de setiembre de 2025, presencial a partir de las 8 a. m.

2. Inspector de calidad

Sede: INA Desamparados

INA Desamparados Duración: 6 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026

6 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026 Requisitos: Mayor de 15 años, noveno año aprobado, cédula vigente

Mayor de 15 años, noveno año aprobado, cédula vigente Fecha de inscripción: 23 de setiembre de 2025, presencial a partir de las 8 a. m.

3. Gestión de residuos sólidos en salud

Sede: INA Desamparados

INA Desamparados Duración: 14 al 24 de noviembre de 2025

14 al 24 de noviembre de 2025 Horario: Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m. Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y experiencia en sector salud

Mayor de 18 años, sexto grado y experiencia en sector salud Fecha de inscripción: 14 de octubre de 2025, presencial a partir de las 7 a. m.

4. Servicio a la clientela

Modalidad: Virtual (Microsoft Teams)

Virtual (Microsoft Teams) Duración: 29 de setiembre al 20 de noviembre del 2025

29 de setiembre al 20 de noviembre del 2025 Horario: Lunes a jueves de 6 p. m. a 8:30 p. m.

Lunes a jueves de 6 p. m. a 8:30 p. m. Requisitos: Computadora, Internet, sexto grado y conocimientos en informática

Computadora, Internet, sexto grado y conocimientos en informática Inscripción: Contactar a jrojasrodriguez@ina.ac.cr

5. Análisis de información financiera en pymes

Sede: Biblioteca pública de Belén, Heredia

Biblioteca pública de Belén, Heredia Duración: 22 de setiembre al 3 de diciembre de 2025

22 de setiembre al 3 de diciembre de 2025 Horario: Lunes y miércoles de 2:30 p. m. a 6 p. m.

Lunes y miércoles de 2:30 p. m. a 6 p. m. Requisitos: Mayor de 18 años, noveno año aprobado, manejo básico de Excel

Mayor de 18 años, noveno año aprobado, manejo básico de Excel Inscripción: Contactar a jrojasrodriguez@ina.ac.cr

6. IT Essentials

Sede: Heredia (Cenate), modalidad mixta

Heredia (Cenate), modalidad mixta Duración: 9 de octubre al 2 de diciembre de 2025

9 de octubre al 2 de diciembre de 2025 Requisitos: Mayor de 15 años, noveno año aprobado, computadora con Internet

Mayor de 15 años, noveno año aprobado, computadora con Internet Inscripción: Enviar correo con los requisitos a mcallejasescobar@ina.ac.cr

7. Animación Motion Graphics

Sede: INA, Uruca

INA, Uruca Duración: 6 de octubre de 2025 al 11 de noviembre de 2026

6 de octubre de 2025 al 11 de noviembre de 2026 Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. a 3 p. m.

Lunes a viernes de 7 a. m. a 3 p. m. Requisitos: Noveno año aprobado, conocimientos en diseño gráfico, Windows e Internet

Noveno año aprobado, conocimientos en diseño gráfico, Windows e Internet Fecha de inscripción: En línea del 16 al 21 de setiembre de 2025

8. Mecanizado de mobiliario

Sede: Tirrases

Tirrases Duración: 12 de enero al 15 de junio de 2026

12 de enero al 15 de junio de 2026 Requisitos: Tener 17 años cumplidos, sexto grado y dominio de operaciones matemáticas

9. Servicios operativos de turismo rural

Sede: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José

Centro Nacional Especializado en Turismo, San José Duración: 26 de enero al 19 de agosto de 2026

26 de enero al 19 de agosto de 2026 Requisitos: Mayor de edad, primaria completa, carnet de manipulación de alimentos vigente

Mayor de edad, primaria completa, carnet de manipulación de alimentos vigente Fecha de inscripción: 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial

10. Operaciones de asistencia en cocina

Sede: 400 metros al este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José

400 metros al este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José Duración: 24 de marzo al 2 de octubre de 2026

24 de marzo al 2 de octubre de 2026 Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado, carnet de manipulación de alimentos vigente

Mayor de 18 años, sexto grado, carnet de manipulación de alimentos vigente Fecha de inscripción: 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial en el Centro Nacional Especializado en Turismo

11. Guiado de turismo general

Sede: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José

Centro Nacional Especializado en Turismo, San José Duración: 26 de enero de 2026 al 10 de febrero de 2027

26 de enero de 2026 al 10 de febrero de 2027 Requisitos: Bachillerato en educación media, inglés básico aprobado, salud compatible y disponibilidad para giras

Bachillerato en educación media, inglés básico aprobado, salud compatible y disponibilidad para giras Fecha de inscripción: Del 17 al 22 de setiembre de 2025, presencial en el Centro Nacional Especializado en Turismo

Más información

Cada curso cuenta con un contacto específico. Las personas interesadas pueden obtener más detalles directamente en el sitio web del INA o en los centros de formación correspondientes.

