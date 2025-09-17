El País

Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a setiembre 2025

IMAS mantiene varias fechas pendientes para depositar subsidios en lo que resta de 2025, tome nota de los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Billetes y monedas
17/06/2025 El subsidio de setiembre 2025 se pagará entre el 24 y el 29. IMAS pide revisar el estado de su expediente en la plataforma oficial. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIMASPago de subsidios
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.