Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a setiembre 2025

17/06/2025 El subsidio de setiembre 2025 se pagará entre el 24 y el 29. IMAS pide revisar el estado de su expediente en la plataforma oficial. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) comunicó que las transferencias de subsidios correspondientes al mes de setiembre 2025 se efectuarán del 24 al 29.

Las personas usuarias pueden consultar esta información en la plataforma Mi Expediente, donde ya se encuentra publicado el calendario actualizado de pagos.

LEA MÁS: Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

Los subsidios del IMAS están dirigidos a personas en condición de pobreza extrema o pobreza, según la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Además, las personas deben cumplir con los criterios de priorización institucionales establecidos por la entidad.

Desde la implementación del modelo de atención IMAS Impulsa, la mayoría de los hogares que reciben ayuda económica deben cumplir condiciones específicas. Una persona profesional analiza cada caso mediante una valoración social, durante la cual se asigna una ruta de atención según el perfil del solicitante.

Existen dos rutas posibles:

1. Ruta condicionada: se debe cumplir con compromisos o condicionalidades para recibir subsidios.

2. Ruta no condicionada: la tendrá una parte pequeña de la población que no tiene que cumplir con condicionalidades para que le den subsidios, como lo son personas en dependencia.

El proceso incluye la construcción conjunta de un plan de ascenso, donde el IMAS y el hogar acuerdan los pasos para que la familia avance en su desarrollo y supere su situación de pobreza.

Calendario de pagos del IMAS para 2025

Setiembre: del 24 al 29

Octubre: del 27 al 30

Noviembre: del 24 al 28

Diciembre: del 15 al 18

La institución recordó que estas fechas están sujetas a cambios por ajustes administrativos.

Por eso, recomienda a las personas beneficiarias ingresar periódicamente a Mi Expediente para confirmar la información y conocer el estado de sus ayudas.

LEA MÁS: TSE abre tres plazas con salario de hasta de más de ¢1,2 millones: vea requisitos y cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.