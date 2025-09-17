Cierres parciales por obras en importante ruta entre Calle Blancos y Tibás: estos son los horarios

Ruta 109 tendrá paso regulado por mejoras entre Calle Blancos y Tibás hasta finales de setiembre.

Desde el lunes 22 de setiembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) junto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dio inicio a una serie de trabajos de rehabilitación vial sobre la ruta nacional 109.

Estas labores buscan mejorar las condiciones de la vía y se enfocan en un sector clave del cantón de Goicoechea.

La intervención se desarrolla específicamente en el tramo que une Calle Blancos, en las cercanías de los Tribunales de Justicia de Goicoechea, con el límite cantonal de Tibás, en las proximidades del Mall El Dorado.

LEA MÁS: Así luce la ruta 408 en Pejivalle: vea las fotos

La intervención abarca 765 metros y se centra en la colocación de una nueva carpeta asfáltica sobre la superficie existente, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, reforzar la estructura del pavimento y garantizar mayor seguridad vial.

Las obras se desarrollan en horario diurno, entre 7 a. m. y 5 p. m., y requieren la implementación de cierres parciales con paso regulado. Las autoridades instan a las personas usuarias a tomar previsiones y considerar rutas alternas mientras se desarrollan las labores.

Croquis de las rutas de trabajo y las alternas. (MOPT /MOPT)

El proyecto cuenta con una inversión de ¢378.244.948,04. Se estima que los trabajos concluyan a finales de setiembre.

LEA MÁS: Atención propietarios en Moravia: el Registro Nacional le convoca a revisar su mapa catastral

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.