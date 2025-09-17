El País

Cierres parciales por obras en importante ruta entre Calle Blancos y Tibás: estos son los horarios

¿Circula entre Calle Blancos y Tibás? Sepa cuándo habrá paso regulado y cómo afectarán los trabajos en ruta 109 hasta fin de mes

Por Silvia Ureña Corrales
Ruta 109 tendrá paso regulado por mejoras entre Calle Blancos y Tibás hasta finales de setiembre.
Ruta 109 tendrá paso regulado por mejoras entre Calle Blancos y Tibás hasta finales de setiembre. ( MOPT /MOPT)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

