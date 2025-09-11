El País

Así luce la ruta 408 en Pejivalle: vea las fotos

Más de ¢1.500 millones se destinaron a obras viales en Jiménez, entre ellas un puente nuevo sobre el río Pejivalle

Por Silvia Ureña Corrales
Obras en Pejibaye y Tucurrique incluyen asfaltado, demarcación y puente nuevo tras dos décadas de espera.
Obras en Pejivalle y Tucurrique incluyen asfaltado, demarcación y puente nuevo tras dos décadas de espera. (MOPT /MOPT)







Silvia Ureña Corrales

