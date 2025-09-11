Así luce la ruta 408 en Pejivalle: vea las fotos

Obras en Pejivalle y Tucurrique incluyen asfaltado, demarcación y puente nuevo tras dos décadas de espera.

Después de dos décadas de espera, los habitantes de Pejivalle, en el cantón de Jiménez, finalmente cuentan con la ruta nacional 408 asfaltada y demarcada a lo largo de 5,2 km, desde la intersección con la ruta nacional 225 hasta Tucurrique y El Humo.

La inversión para este proyecto alcanzó los ¢739 millones, que incluyeron ¢206 millones en drenajes, ¢55 millones en material de perfilado, ¢429 millones en perfilado y recarpeteo, y ¢49 millones en demarcación, aún en ejecución.

Como parte del perfilado se retiraron 10 cm de mezcla asfáltica vieja, que ya había perdido su funcionalidad.

Intervención en Tucurrique

En paralelo, Conavi trabajó en otros 6,9 km entre el centro de Tucurrique y la plaza de Oriente, también sobre la ruta nacional 225.

Este tramo ahora está asfaltado y demarcado. La inversión alcanzó ¢746 millones, de los cuales ¢650 millones se destinaron a perfilado y nueva carpeta asfáltica, ¢52 millones a demarcación y ¢44 millones al sistema de drenajes.

En Tucurrique se colocaron 8 cm de espesor de mezcla asfáltica nueva, con el objetivo de fortalecer la superficie de ruedo y mejorar la transitabilidad.

Nuevo puente sobre el río Pejivalle

Como parte del Programa BID Cantonal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también finalizó la construcción de un puente de 60 metros sobre el río Pejivalle.

La estructura cuenta con una vía, acera peatonal de 1,2 metros con loseta táctil, barreras de seguridad y barandas peatonales.

El proyecto incluyó además ajustes geométricos al camino existente, accesos de aproximación, cordón y caño, obras de drenaje pluvial y señalización vial horizontal y vertical.

El costo total del puente fue de $1.337.520,58, financiado de forma conjunta por la Municipalidad de Jiménez y el Programa PRVC II MOPT-BID, ejecutado por la División de Obras Públicas del MOPT.

