¿Tiene una propiedad en Moravia? El Registro Nacional le convoca a revisar su mapa catastral

Dueños de inmuebles en Moravia podrán validar datos catastrales o presentar reclamos ante el Registro Nacional esta semana.

El Registro Nacional anunció la realización de una exposición pública del mapa catastral del cantón de Moravia, en la provincia de San José, con el objetivo de que los propietarios revisen y validen la información registral de sus inmuebles.

La actividad se llevará a cabo del 16 al 23 de setiembre, en horario continuo de 8 a. m. a 4 p. m., en el Salón de la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia, ubicado 25 metros al norte de la esquina noroeste de la plaza de deportes de Jardines de Moravia.

LEA MÁS: Esta es la zona más cara para construir en Costa Rica

Según la institución, esta exposición se realiza en cumplimiento de la Ley de Catastro Nacional y el Reglamento General del Registro Inmobiliario. Su finalidad es permitir que cualquier interesado verifique sin costo si la información contenida en el mapa catastral es correcta.

Si la persona está de acuerdo con los datos mostrados, podrá firmar un acta de conformidad.

En caso de detectar errores o inconsistencias, tendrá la posibilidad de presentar un reclamo formal, ya sea de forma presencial en la sede central del Registro Nacional o mediante correo electrónico con firma digital al correo secretariabienesinmuebles@rnp.go.cr.

El reclamo debe interponerse dentro de los quince días siguientes al cierre de la exposición pública.

Para ser atendido, será necesario presentar el documento de identificación. Aunque se puede agendar una cita en la dirección http://ep.tpzcr.com:8090/ep/, este paso no es obligatorio para ser atendido.

El Registro Nacional indicó que dará por válida la información del mapa catastral si los propietarios no se presentan durante el periodo de exposición.

Para más detalles, puede llamar al número 2202-0999.

LEA MÁS: BCR remata casas y terrenos desde ¢9.050.000 con descuentos de hasta un 50%

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.