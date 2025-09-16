El País

¿Tiene una propiedad en Moravia? El Registro Nacional le convoca a revisar su mapa catastral

Propietarios de Moravia podrán revisar gratis el mapa catastral de sus propiedades entre el 16 y el 23 de setiembre, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Dueños de inmuebles en Moravia podrán validar datos catastrales o presentar reclamos ante el Registro Nacional esta semana. (Rafael Pacheco Granados)







