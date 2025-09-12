BCR remata casas y terrenos desde ¢9.050.000 con descuentos de hasta un 50%

El BCR ofrece propiedades en remate con rebajas de hasta un 50%. Hay terrenos en varias provincias y una casa en Guanacaste.

El Banco de Costa Rica (BCR) lanzó al mercado varias propiedades en remate con rebajas que van del 35% al 50%. Se trata de terrenos en Alajuela, San José y Upala, además de una casa en Guanacaste.

Terreno en Valverde Vega, Sarchí

Ubicado en el distrito de Rodríguez, en Sabanilla, a 735 m suroeste de la Iglesia Católica o 25 m norte de Cabinas Manantial.

Área del terreno: 1.722 m²

1.722 m² Frente: 37,91 m²

37,91 m² Fondo: 45,42 m²

45,42 m² Tipo: finca con uso residencial y topografía quebrada

finca con uso residencial y topografía quebrada Precio inicial: ¢14.730.000

¢14.730.000 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢9.574.500

Más información de la propiedad.

Terreno en San Ramón de Alajuela

Situado en el distrito de Ángeles, en Ángeles Norte, Bajo Zúñiga, Calle La Cruz, 145 m norte de la esquina de los puentes, mano derecha.

Área del terreno: 1.932 m²

1.932 m² Frente: 19,1 m²

19,1 m² Fondo: 83,69 m²

83,69 m² Tipo: finca con topografía quebrada, uso residencial

finca con topografía quebrada, uso residencial Condiciones: no cuenta con agua, se vende solo de contado, comprador asume delimitación de linderos

no cuenta con agua, se vende solo de contado, comprador asume delimitación de linderos Precio inicial: ¢15.304.000

¢15.304.000 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢9.947.600

Más información de la propiedad.

Terreno en San Miguel de Desamparados

Ubicado en Copalchí, 1 km al este y 85 m al norte del restaurante Musgo Verde.

Área del terreno: 6.000 m²

6.000 m² Frente: 82,41 m²

82,41 m² Tipo: finca con uso residencial y topografía quebrada

finca con uso residencial y topografía quebrada Condiciones: no tiene agua potable, afectado por área de protección de nacientes (Ley Forestal 7575), uso de suelo no conforme, no se permite construir

no tiene agua potable, afectado por área de protección de nacientes (Ley Forestal 7575), uso de suelo no conforme, no se permite construir Precio inicial: ¢22.200.000

¢22.200.000 Descuento: 50%

50% Precio final: ¢11.100.000

Más información de la propiedad.

Terreno en Yolillal de Upala

Localizado 150 m sur de la Iglesia Católica de San Isidro de Yolillal.

Área del terreno: 2.011 m²

2.011 m² Frente: 76,19 m²

76,19 m² Fondo: 23,6 m²

23,6 m² Tipo: finca con topografía plana y bajo nivel de calle

finca con topografía plana y bajo nivel de calle Precio inicial: ¢15.083.000

¢15.083.000 Descuento: 40%

40% Precio final: ¢9.049.800

Más información de la propiedad.

Casa en Líbano de Tilarán, Guanacaste

Se ubica 300 m norte de la Iglesia Católica de Maravilla de Líbano.

Área del terreno: 251,62 m²

251,62 m² Área de construcción: 67,5 m²

67,5 m² Frente: 19,39 m²

19,39 m² Fondo: 13,58 m²

13,58 m² Distribución: sala-comedor, cocina, 1 baño completo, 3 habitaciones y cuarto de pilas

sala-comedor, cocina, 1 baño completo, 3 habitaciones y cuarto de pilas Extras: zona verde, no tiene cochera ni terraza, no forma parte de condominio

zona verde, no tiene cochera ni terraza, no forma parte de condominio Precio inicial: ¢14.030.000

¢14.030.000 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢9.119.500

Más información de la propiedad.

Requisitos para participar

Para adquirir un bien del BCR, se debe presentar cédula de identidad o cédula jurídica junto con la cédula del apoderado general, además del formulario de oferta de compra. En caso de venta de contado, se añade el formulario traspaso de propiedad.

Más detalles en el sitio oficial: ¿Qué necesito para adquirir un bien?

Consultas al teléfono 2547-7099, al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com o en la oficina central del BCR, ubicada en San José, avenida 0-2, calle 6.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el BCR hasta el 12 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.

