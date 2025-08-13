INS remata propiedades con rebajas de hasta 50%

El INS remata siete propiedades en Puntarenas y Alajuela con rebajas de hasta 50%. Precios, ubicaciones y características.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) abrió la venta de siete propiedades ubicadas en Puntarenas (Coto Brus, Sabalito, Pittier y Lepanto) y en Coyolar-Cebadilla de Alajuela. Seis de estos bienes inmuebles cuentan con descuentos de hasta un 50% sobre el precio de avalúo, informó la entidad.

Los terrenos tienen extensiones desde 2.056 m² hasta 1.148.456 m², con precios que oscilan entre ¢20 millones y más de ¢368 millones. La mayoría dispone de agua potable, electricidad y teléfono.

Esta venta corresponde a la licitación 2025-04 UBT. El detalle de cada lote, junto con las condiciones, se encuentra en el apartado “Venta de Bienes” de su sitio web.

Las personas interesadas pueden presentar ofertas por escrito hasta las 10 a. m. del viernes 29 de agosto, en la Plataforma Multiservicios de las Oficinas Centrales del INS en San José o en las sucursales de Ciudad Neilly, Pérez Zeledón, Alajuela, Puntarenas, Nicoya y Liberia.

La inspección de los bienes estará habilitada del 18 al 27 de agosto, previa cita con la Unidad de Bienes Temporales del Centro de Servicios Administrativos. Para coordinar, se dispone del teléfono 2287-6000, extensiones 32711, 32137 y 32768, o de los correos jmatab@grupoins.com, ldpadillag@grupoins.com y kretanac@grupoins.com.

El INS indicó que cada interesado puede realizar estudios topográficos para verificar ubicación y medidas antes de presentar su oferta.

Lista de propiedades en venta

En Coto Brus, San Vito, se encuentra un terreno de 1.148.456 m² con un precio rebajado de ¢190.222.642,26 gracias a un descuento del 50%. Presenta una topografía en pendiente hacia delante y una forma irregular.

El nivel del lote está por debajo de la calle y cuenta con agua potable, electricidad y teléfono. Posee gravámenes relacionados con la Ley de Aguas, la Ley de Caminos y servidumbres de paso.

En Coto Brus, Sabalito, se ofrece una propiedad de 1.060.761 m² por ¢63.070.903,59, también con un descuento del 50%.

El terreno tiene pendiente hacia atrás y forma irregular, con acceso a través de servidumbres que no están delimitadas físicamente. Dispone de agua potable, electricidad y teléfono.

En Coto Brus, Pittier, hay un lote de 346.582 m² por ¢69.069.460,33, con rebaja del 50%. Su topografía es en pendiente hacia delante y su forma irregular.

Cuenta con acceso mediante servidumbres sin delimitar y dispone de servicios básicos como agua potable, electricidad y teléfono.

Otra propiedad en Coto Brus, Pittier (Aguas Calientes) mide 566.177 m² y se ofrece en ¢114.184.086,19 con un descuento del 50%.

Es un terreno plano, de forma irregular, con disponibilidad de agua potable, electricidad y teléfono. Presenta gravámenes y acceso por servidumbres no construidas.

En Coto Brus, Pittier (Ruta 135), se ubica un terreno de 89.527 m² por ¢20.770.264,00, con rebaja del 50%.

Es un lote en pendiente hacia atrás, con forma irregular y acceso mediante servidumbres no delimitadas. Dispone de agua potable, electricidad y teléfono.

En Puntarenas, Lepanto, se encuentra un terreno de 2.056 m² con un precio de ¢24.906.618,07. Tiene topografía plana, forma semi irregular y colinda con un río que erosiona parte del terreno.

Está ubicado en una zona con calles asfaltadas y acceso a agua potable, electricidad, alumbrado público, transporte y comercios cercanos.

Finalmente, en Alajuela, Orotina, Coyolar, hay un lote de 100.000 m² por ¢368.467.256,00.

El terreno es plano, de forma semi regular, con acceso a agua potable, electricidad, jardines y parques. Presenta gravámenes de Ley de Aguas y Ley de Caminos.

