INS remata propiedades con hasta un 50% de descuento: así puede comprarlas

Siete terrenos desde 2.056 m² hasta más de un millón de m² están a la venta con precios rebajados y acceso a servicios

Por Damián Arroyo C.
El INS vende 8 propiedades con descuentos en varias zonas del país. Ofertas se recibirán hasta el 26 de mayo.
El INS subasta terrenos en Puntarenas y Alajuela con descuentos de hasta 50%. (ChatGPT/Generado con IA)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

