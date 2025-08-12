INS remata propiedades con hasta un 50% de descuento: así puede comprarlas

El INS subasta terrenos en Puntarenas y Alajuela con descuentos de hasta 50%.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) abrió la venta de siete propiedades ubicadas en Puntarenas (Coto Brus, Sabalito, Pittier y Lepanto) y en Coyolar-Cebadilla de Alajuela. Seis de estos bienes inmuebles cuentan con descuentos de hasta un 50% sobre el precio de avalúo, informó la entidad.

Los terrenos tienen extensiones desde 2.056 m² hasta 1.148.456 m², con precios que oscilan entre ¢20 millones y más de ¢368 millones. La mayoría dispone de agua potable, electricidad y teléfono.

Esta venta corresponde a la licitación 2025-04 UBT. El detalle de cada lote, junto con las condiciones, se encuentra en el apartado “Venta de Bienes” del sitio web del INS.

Fechas y requisitos

Las personas interesadas pueden presentar ofertas por escrito hasta las 10 a. m. del viernes 29 de agosto, en la Plataforma Multiservicios de las Oficinas Centrales del INS en San José o en las sucursales de Ciudad Neilly, Pérez Zeledón, Alajuela, Puntarenas, Nicoya y Liberia.

Según la institución la inspección de los bienes estará habilitada del 18 al 27 de agosto, previa cita con la Unidad de Bienes Temporales del Centro de Servicios Administrativos.

Para coordinar, se puede llamar al teléfono 2287-6000, extensiones 32711, 32137 y 32768, o de los correos jmatab@grupoins.com, ldpadillag@grupoins.com y kretanac@grupoins.com.

El INS indicó que cada interesado puede realizar estudios topográficos para verificar ubicación y medidas antes de presentar su oferta.

Lista de propiedades en venta

Coto Brus, San Vito Área: 1.148.456 m² Precio con 50% de descuento: ¢190.222.642,26 Características: Terreno en pendiente, forma irregular, con agua potable, electricidad y teléfono. Presenta gravámenes de Ley de Aguas y Caminos, y servidumbre de paso. Coto Brus, Sabalito Área: 1.060.761 m² Precio con 50% de descuento: ¢63.070.903,59 Características: Pendiente hacia atrás, forma irregular, acceso por servidumbres no delimitadas, cuenta con agua potable, electricidad y teléfono. Coto Brus, Pittier Área: 346.582 m² Precio con 50% de descuento: ¢69.069.460,33 Características: Pendiente hacia delante, forma irregular, acceso por servidumbres no construidas, dispone de agua potable, electricidad y teléfono. Coto Brus, Pittier (Aguas Calientes) Área: 566.177 m² Precio con 50% de descuento: ¢114.184.086,19 Características: Terreno plano, forma irregular, con agua potable, electricidad y teléfono. Presenta gravámenes y servidumbres no delimitadas. Coto Brus, Pittier (Ruta 135) Área: 89.527 m² Precio con 50% de descuento: ¢20.770.264,00 Características: Pendiente hacia atrás, forma irregular, con agua potable, electricidad y teléfono. Puntarenas, Lepanto Área: 2.056 m² Precio: ¢24.906.618,07 Características: Terreno plano, semi irregular, en zona con calles asfaltadas y servicios básicos. Colinda con río que erosiona parte del lote. Alajuela, Orotina, Coyolar Área: 100.000 m² Precio: ¢368.467.256,00 Características: Terreno plano, semi regular, con agua potable, electricidad, jardines y parques. Presenta gravámenes de Ley de Aguas y Caminos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.