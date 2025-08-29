Banco Popular remata casas con un 45% de descuento: conozca las opciones disponibles

El Banco Popular ofrece tres propiedades con 45% de descuento en Desamparados. Precios desde ¢18 millones. Revise requisitos y condiciones.

El Banco Popular ofrece casas con hasta un 45% de descuento sobre su valor real, como parte de una serie de remates inmobiliarios.

Las propiedades están ubicadas en distintos distritos del cantón de Desamparados, en la provincia de San José, y se pueden adquirir mediante financiamiento o pago de contado, según cada caso.

A continuación, los detalles de las tres casas en remate:

Casa en San Miguel, Desamparados

Propiedad de dos plantas con seis dormitorios y vivienda posterior. Precio con 45% de descuento. Requiere reparaciones, permisos y servicios nuevos. Cuota estimada: ¢242.389. (Banco Popular/BP)

Precio real: ¢93.891.721

¢93.891.721 Precio de venta: ¢51.640.446

¢51.640.446 Descuento: 45%

45% Cuota aproximada: ¢242.389

Ubicación: 200 metros al oeste y 75 metros al noroeste de Bar La Plaza, contiguo al Palí. Calle sin salida, margen izquierdo.

Distribución: Cuenta con dos plantas. En el nivel superior incluye balcón, minibar, seis dormitorios, tres baños completos, cocina, sala de estar, comedor y área de pilas. Además, existe una vivienda posterior con tres dormitorios, un baño, cocina, sala y comedor.

Estado: Intermedio. La vivienda posterior se encuentra en mal estado.

Valor fiscal: ¢124.548.000

Financiamiento: Disponible únicamente por el valor del terreno. La construcción debe cancelarse de contado o mediante garantía colateral.

Observaciones: Requiere limpieza, reparaciones estructurales y trámite de permisos municipales. No cuenta con sistema eléctrico actualizado. La construcción no es asegurable.

➡️ Más información sobre la casa

Casa en Patarrá, Desamparados

Vivienda de dos niveles con cinco dormitorios. Precio reducido a ¢18 millones. Segundo piso no cumple código sísmico. Invasión de vía. Solo se acepta pago de contado o garantía total. (Banco Popular/BP)

Precio real: ¢33.052.085

¢33.052.085 Precio de venta: ¢18.178.646

¢18.178.646 Descuento: 45%

45% Cuota aproximada: ¢85.326

Ubicación: Sector #3 de Los Guidos, 100 metros al norte y 80 metros al este de la Escuela de Los Guidos, casa J62.

Distribución: En el primer nivel cuenta con una sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y zona de lavado. En el segundo nivel cuenta con tres dormitorios, un baño adicional y un dormitorio con baño privado.

Estado: Regular. El segundo piso no cumple con el Código Sísmico y la edificación invade el derecho de vía.

Valor fiscal: ¢44.000.000

Financiamiento: Solo se acepta pago de contado o garantía por el 100% del precio. No puede usarse la propiedad como colateral.

Observaciones: Necesita reparaciones, actualización eléctrica y regularización ante la municipalidad.

➡️ Más información sobre la casa

Casa en San Rafael Abajo, Desamparados

Terreno con ocho casas pequeñas. Estado deficiente. Precio rebajado a ¢38 millones. Solo se vende de contado o con garantía. Requiere actualización eléctrica y permisos municipales. (Banco Popular/BP)

Precio real: ¢69.748.215

¢69.748.215 Precio de venta: ¢38.361.518

¢38.361.518 Descuento: 45%

45% Cuota aproximada: ¢180.061

Ubicación: 30 metros suroeste y 100 metros oeste de la antigua estación de servicio Shell.

Distribución: Ocho viviendas diferentes en un mismo terreno. Incluyen cocinas, baños, dormitorios (de uno a tres por unidad), salas, comedores y áreas de pilas. Algunas son de tipo prefabricado.

Estado: Deficiente.

Gravámenes: Reservas y restricciones activas.

Financiamiento: Solo de contado o con garantía adicional que cubra el 100% del precio.

Observaciones: Requiere reconstrucción parcial, trámites municipales y actualización completa del sistema eléctrico.

➡️ Más información sobre la casa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.