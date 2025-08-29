Economía

Banco Popular remata casas con un 45% de descuento: conozca las opciones disponibles

Tres casas en Desamparados están en remate con precios desde ¢18 millones y financiamiento parcial por parte del Banco Popular

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El Banco Popular ofrece tres propiedades con 45% de descuento en Desamparados. Precios desde ¢18 millones. Revise requisitos y condiciones.
El Banco Popular ofrece tres propiedades con 45% de descuento en Desamparados. Precios desde ¢18 millones. Revise requisitos y condiciones. (ChatGPT/Generado con inteligencia artificial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBanco popularRemateRemate de casasRemate de propiedadesVenta de propiedades
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.