Banco Popular remata casas con un 45% de descuento: conozca las opciones disponibles

El Banco Popular ofrece casas con hasta un 45% de descuento sobre su valor real, como parte de una serie de remates inmobiliarios.
Las propiedades están ubicadas en distintos distritos del cantón de Desamparados, en la provincia de San José, y se pueden adquirir mediante financiamiento o pago de contado, según cada caso.
A continuación, los detalles de las tres casas en remate:
Casa en San Miguel, Desamparados
- Precio real: ¢93.891.721
- Precio de venta: ¢51.640.446
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢242.389
Ubicación: 200 metros al oeste y 75 metros al noroeste de Bar La Plaza, contiguo al Palí. Calle sin salida, margen izquierdo.
Distribución: Cuenta con dos plantas. En el nivel superior incluye balcón, minibar, seis dormitorios, tres baños completos, cocina, sala de estar, comedor y área de pilas. Además, existe una vivienda posterior con tres dormitorios, un baño, cocina, sala y comedor.
Estado: Intermedio. La vivienda posterior se encuentra en mal estado.
Valor fiscal: ¢124.548.000
Financiamiento: Disponible únicamente por el valor del terreno. La construcción debe cancelarse de contado o mediante garantía colateral.
Observaciones: Requiere limpieza, reparaciones estructurales y trámite de permisos municipales. No cuenta con sistema eléctrico actualizado. La construcción no es asegurable.
➡️ Más información sobre la casa
Casa en Patarrá, Desamparados
- Precio real: ¢33.052.085
- Precio de venta: ¢18.178.646
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢85.326
Ubicación: Sector #3 de Los Guidos, 100 metros al norte y 80 metros al este de la Escuela de Los Guidos, casa J62.
Distribución: En el primer nivel cuenta con una sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño y zona de lavado. En el segundo nivel cuenta con tres dormitorios, un baño adicional y un dormitorio con baño privado.
Estado: Regular. El segundo piso no cumple con el Código Sísmico y la edificación invade el derecho de vía.
Valor fiscal: ¢44.000.000
Financiamiento: Solo se acepta pago de contado o garantía por el 100% del precio. No puede usarse la propiedad como colateral.
Observaciones: Necesita reparaciones, actualización eléctrica y regularización ante la municipalidad.
➡️ Más información sobre la casa
Casa en San Rafael Abajo, Desamparados
- Precio real: ¢69.748.215
- Precio de venta: ¢38.361.518
- Descuento: 45%
- Cuota aproximada: ¢180.061
Ubicación: 30 metros suroeste y 100 metros oeste de la antigua estación de servicio Shell.
Distribución: Ocho viviendas diferentes en un mismo terreno. Incluyen cocinas, baños, dormitorios (de uno a tres por unidad), salas, comedores y áreas de pilas. Algunas son de tipo prefabricado.
Estado: Deficiente.
Gravámenes: Reservas y restricciones activas.
Financiamiento: Solo de contado o con garantía adicional que cubra el 100% del precio.
Observaciones: Requiere reconstrucción parcial, trámites municipales y actualización completa del sistema eléctrico.
➡️ Más información sobre la casa
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.