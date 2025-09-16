Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: conozca cómo inscribirse

El INA abrió matrícula para 11 cursos gratuitos en áreas como cocina, tecnología y turismo. Inician en setiembre. Cupo limitado.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de 11 cursos gratuitos para impartirse a partir de setiembre de 2025.

Las capacitaciones se desarrollarán en modalidad presencial, virtual o mixta, según el curso, y cubrirán distintas áreas como turismo, cocina, agricultura, tecnología y atención al cliente.

LEA MÁS: ¿Cómo se solicita la nueva cédula virtual? Esto debe saber antes de hacer el trámite

Las inscripciones se abrirán entre el 16 y el 26 de setiembre, según cada programa.

Algunas de las formaciones incluyen salidas didácticas, carnet de manipulación de alimentos y requisitos específicos según el perfil del participante.

Estos son los cursos habilitados:

1. Producción de hortalizas orgánicas

Lugar: Parque La Libertad, CEGEA

Parque La Libertad, CEGEA Fechas: 30 de setiembre hasta el 21 de octubre

30 de setiembre hasta el 21 de octubre Horario: De lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

De lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m. Inscripción: 26 de setiembre a las 8 a.m. presencial

26 de setiembre a las 8 a.m. presencial Requisitos: Tener 15 años cumplidos y saber leer y escribir

2. Inspector de calidad

Lugar: Desamparados

Desamparados Fechas: Del 6 de octubre hasta el 27 de enero

Del 6 de octubre hasta el 27 de enero Horario: 8 a. m. a 2 p. m.

8 a. m. a 2 p. m. Inscripción: 23 de setiembre a las 8 a.m., presencial

23 de setiembre a las 8 a.m., presencial Requisitos: Mayor de 15 años y noveno año aprobado

3. Gestión de residuos en salud

Lugar: Desamparados

Desamparados Fechas: Del 14 al 24 de noviembre

Del 14 al 24 de noviembre Inscripción: 14 de octubre, presencial

14 de octubre, presencial Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y experiencia en sector salud

4. Servicio a la clientela

Modalidad: Virtual (Teams)

Virtual (Teams) Fechas: Del 29 de setiembre al 20 de noviembre

Del 29 de setiembre al 20 de noviembre Horario: 6 p. m. a 8:30 p. m.

6 p. m. a 8:30 p. m. Requisitos: Computadora, Internet y sexto grado

5. Análisis financiero de pymes

Lugar: Biblioteca de Belén

Biblioteca de Belén Fechas: Del 22 de setiembre hasta el 3 de diciembre

Del 22 de setiembre hasta el 3 de diciembre Horario: 2:30 p. m. a 6 p. m.

2:30 p. m. a 6 p. m. Requisitos: Mayor de edad, noveno año, manejo básico de Excel

6. IT Essentials

Lugar: Heredia (Cenate), virtual con sesiones presenciales

Heredia (Cenate), virtual con sesiones presenciales Fechas: Del 9 de octubre al 2 de diciembre

Del 9 de octubre al 2 de diciembre Requisitos: Noveno año, computadora y conexión estable

7. Animación Motion Graphics

Lugar: Uruca

Uruca Fechas: Del 6 de octubre al 11 de noviembre

Del 6 de octubre al 11 de noviembre Horario: 7 a. m. a 3 p. m.

7 a. m. a 3 p. m. Requisitos: Noveno año y conocimientos en diseño gráfico

8. Mecanizado de mobiliario

Lugar: Tirrases

Tirrases Fechas: Del 12 de enero al 15 del junio del 2026

Del 12 de enero al 15 del junio del 2026 Requisitos: Tener 17 años cumplidos y dominar operaciones básicas

9. Servicios operativos de turismo rural

Lugar: Centro Nacional de Turismo

Centro Nacional de Turismo Fechas: Del 26 de enero hasta el 19 de agosto del 2026

Del 26 de enero hasta el 19 de agosto del 2026 Requisitos: Mayor de edad, primaria completa y carnet de manipulación

10. Operaciones de asistencia en cocina

Lugar: Centro Nacional de Turismo

Centro Nacional de Turismo Fechas: Del 24 de marzo hasta el 2 de octubre

Del 24 de marzo hasta el 2 de octubre Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y carnet de manipulación

11. Guiado de turismo general

Lugar: Centro Nacional de Turismo

Centro Nacional de Turismo Fechas: Del 26 de enero hasta el 30 de octubre del 2026

Del 26 de enero hasta el 30 de octubre del 2026 Requisitos: Bachillerato en secundaria, inglés básico, buena salud

LEA MÁS: Municipalidad de San José lanza plaza con salario de ¢2,9 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.