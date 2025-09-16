Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: conozca cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de 11 cursos gratuitos para impartirse a partir de setiembre de 2025.
Las capacitaciones se desarrollarán en modalidad presencial, virtual o mixta, según el curso, y cubrirán distintas áreas como turismo, cocina, agricultura, tecnología y atención al cliente.
Las inscripciones se abrirán entre el 16 y el 26 de setiembre, según cada programa.
Algunas de las formaciones incluyen salidas didácticas, carnet de manipulación de alimentos y requisitos específicos según el perfil del participante.
Estos son los cursos habilitados:
1. Producción de hortalizas orgánicas
- Lugar: Parque La Libertad, CEGEA
- Fechas: 30 de setiembre hasta el 21 de octubre
- Horario: De lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Inscripción: 26 de setiembre a las 8 a.m. presencial
- Requisitos: Tener 15 años cumplidos y saber leer y escribir
2. Inspector de calidad
- Lugar: Desamparados
- Fechas: Del 6 de octubre hasta el 27 de enero
- Horario: 8 a. m. a 2 p. m.
- Inscripción: 23 de setiembre a las 8 a.m., presencial
- Requisitos: Mayor de 15 años y noveno año aprobado
3. Gestión de residuos en salud
- Lugar: Desamparados
- Fechas: Del 14 al 24 de noviembre
- Inscripción: 14 de octubre, presencial
- Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y experiencia en sector salud
4. Servicio a la clientela
- Modalidad: Virtual (Teams)
- Fechas: Del 29 de setiembre al 20 de noviembre
- Horario: 6 p. m. a 8:30 p. m.
- Requisitos: Computadora, Internet y sexto grado
5. Análisis financiero de pymes
- Lugar: Biblioteca de Belén
- Fechas: Del 22 de setiembre hasta el 3 de diciembre
- Horario: 2:30 p. m. a 6 p. m.
- Requisitos: Mayor de edad, noveno año, manejo básico de Excel
6. IT Essentials
- Lugar: Heredia (Cenate), virtual con sesiones presenciales
- Fechas: Del 9 de octubre al 2 de diciembre
- Requisitos: Noveno año, computadora y conexión estable
7. Animación Motion Graphics
- Lugar: Uruca
- Fechas: Del 6 de octubre al 11 de noviembre
- Horario: 7 a. m. a 3 p. m.
- Requisitos: Noveno año y conocimientos en diseño gráfico
8. Mecanizado de mobiliario
- Lugar: Tirrases
- Fechas: Del 12 de enero al 15 del junio del 2026
- Requisitos: Tener 17 años cumplidos y dominar operaciones básicas
9. Servicios operativos de turismo rural
- Lugar: Centro Nacional de Turismo
- Fechas: Del 26 de enero hasta el 19 de agosto del 2026
- Requisitos: Mayor de edad, primaria completa y carnet de manipulación
10. Operaciones de asistencia en cocina
- Lugar: Centro Nacional de Turismo
- Fechas: Del 24 de marzo hasta el 2 de octubre
- Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado y carnet de manipulación
11. Guiado de turismo general
- Lugar: Centro Nacional de Turismo
- Fechas: Del 26 de enero hasta el 30 de octubre del 2026
- Requisitos: Bachillerato en secundaria, inglés básico, buena salud
