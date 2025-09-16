El País

Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: conozca cómo inscribirse

Varios cursos del INA inician en setiembre. Revise requisitos, sedes y fechas de inscripción para cada programa de formación técnica

Por Silvia Ureña Corrales
el INA que dará 700 becas, totales y gratuitas, que permitirán a personas sin conocimiento de inglés llevar cursos en instituciones educativas acreditadas y avaladas por el mismo INA
El INA abrió matrícula para 11 cursos gratuitos en áreas como cocina, tecnología y turismo. Inician en setiembre. Cupo limitado. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)







