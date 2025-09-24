Así es la nueva moneda de ¢25: estos son todos los detalles

La nueva moneda de ¢25 con la Casona de Santa Rosa estará disponible desde este 24 de setiembre en bancos y mutuales.

Una nueva moneda coleccionable de ¢25 saldrá a la venta el próximo miércoles 24 de setiembre.

La pieza está dedicada a la Casona de Santa Rosa, en Guanacaste, y forma parte de la serie Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias, del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Se ofrecerán 17.000 monedas en total, divididas en dos presentaciones: 10.000 en acrílico y 7.000 en estuche. Ambas tendrán un precio de ¢9.050.

La venta estará limitada a dos unidades por persona, sin importar la presentación.

Diseño de la moneda

En el reverso, la moneda lleva las leyendas “Provincia de Guanacaste”, “Casona de Santa Rosa” y “2023”, junto con una imagen de la Casona de Santa Rosa, declarada Monumento Nacional por su papel en la Batalla de Santa Rosa, en 1856.

El anverso muestra las inscripciones “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, junto con dos barras en alto relieve que facilitan el reconocimiento táctil. El borde es liso.

Moneda coleccionable de ¢25 alusiva a la Casona de Santa Rosa. (BCCR/BCCR)

Distribución en todo el país

Las monedas estarán disponibles en varias entidades financieras a partir de este 24 de setiembre. El Banco Nacional venderá exclusivamente en línea por medio del sitio https://bnshop.bncr.fi.cr.

Otros puntos físicos estarán disponibles en agencias del Banco de Costa Rica, Banco Popular, BAC Credomatic, Scotiabank, Banco Promerica, Grupo Mutual, Mutual Cartago, Coopealianza, Coopegrecia, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar y la Asociación Numismática Costarricense.

Los Museos del Banco Central, ubicados en la Plaza de la Cultura, también la venderán, pero en una fecha posterior que será anunciada por medios oficiales.

Cada entidad define sus propios puntos de venta, horarios de atención y distribución entre presentaciones. Se recomienda verificar esta información con la entidad correspondiente.

También habrá versión para circulación

Además de la moneda de colección, el Banco Central pondrá en circulación una moneda regular de ¢25, sin colores, que funcionará como medio de pago. Su distribución iniciará este 24 de setiembre en las entidades del Sistema Financiero Nacional.

Las versiones anteriores de monedas de ¢10 y ¢25 seguirán circulando temporalmente. En 2026, se anunciará cuándo dejarán de ser válidas las monedas de ¢5, ¢10, ¢25 y ¢100 del diseño anterior.

