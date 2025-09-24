Economía

Así es la nueva moneda de ¢25: estos son todos los detalles

La pieza coleccionable del Banco Central honra a la Casona de Santa Rosa. Conozca su precio, diseño, puntos de venta y restricciones por persona

Por Silvia Ureña Corrales
La nueva moneda de ¢25 con la Casona de Santa Rosa estará disponible desde este 24 de setiembre en bancos y mutuales.
La nueva moneda de ¢25 con la Casona de Santa Rosa estará disponible desde este 24 de setiembre en bancos y mutuales. (BCCR/BCCR)







