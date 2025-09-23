Precio y lugares para comprar la moneda de ¢25 de la Casona de Santa Rosa en el BCR

Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa saldrá a la venta el 24 de setiembre en entidades seleccionadas.

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que este miércoles 24 de setiembre, pondrá a disposición del público 2.600 monedas de la colección “Sitios emblemáticos de las provincias”, dedicadas en esta ocasión a la Casona de Santa Rosa, en Guanacaste.

Del total, 1.900 unidades estarán en presentación de acrílico y 700 en estuche. Cada ejemplar tendrá un costo de ¢9.050, sin importar su empaque.

Las monedas fueron emitidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que además liberará numerario de curso legal por ¢25 para circulación como medio de pago.

Lugares de venta del BCR

La entidad bancaria detalló que la moneda podrá adquirirse en las siguientes sucursales:

Guanacaste: Liberia y Nicoya

San José: Oficinas Centrales, Paseo Colón y San Rafael de Escazú

Alajuela: Barrio San José

Puntarenas

Cartago

Limón

Heredia

Quepos

La institución aclaró que cada oficina contará con un número limitado de piezas y la venta estará disponible hasta agotar existencias.

Moneda coleccionable de ¢25 alusiva a la Casona de Santa Rosa saldrá a la venta la próxima semana. (BCCR/BCCR)

Restricciones de compra

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos monedas, con el fin de garantizar que más ciudadanos tengan acceso a esta edición conmemorativa.

