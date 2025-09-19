Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa saldrá a la venta el 24 de setiembre en entidades seleccionadas.

Una nueva moneda coleccionable de ¢25 que rinde homenaje a la Casona de Santa Rosa en Guanacaste saldrá a la venta a partir del miércoles 24 de setiembre, según informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Esta pieza forma parte de la serie sitios emblemáticos de nuestras provincias. En total, se ofrecerán 10.000 unidades en presentación acrílica y 7.000 en estuche, ambas al mismo precio: ¢9.050.

El diseño incluye en el reverso las leyendas “provincia de Guanacaste”, “Casona de Santa Rosa” y el año “2023”, junto con la imagen de esta estructura declarada Monumento Nacional y museo histórico, reconocida por la Batalla de Santa Rosa de 1856.

El anverso presenta las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, junto con dos barras en alto relieve para facilitar su identificación al tacto. La moneda tiene canto liso.

(BCCR/BCCR)

Límite de compra y entidades

Para facilitar el acceso a más personas, se estableció un límite de compra de dos monedas por persona, sin importar la presentación.

Las entidades financieras encargadas de la distribución recibirán una cantidad asignada según sus requerimientos. Estas instituciones también definirán los puntos de venta, horarios de atención y disponibilidad. Se recomienda a los interesados consultar estos detalles directamente con cada entidad.

Entre los distribuidores figuran el Banco de Costa Rica, Banco Nacional (con venta exclusiva en línea), Banco Popular, BAC Credomatic, Banco Promerica, Scotiabank, Grupo Mutual, Mutual Cartago, Coopealianza, Coopegrecia, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar y la Asociación Numismática Costarricense.

Los Museos del Banco Central también venderán la moneda, aunque en una fecha posterior que será anunciada mediante sus canales oficiales.

Circulación de la versión regular

Paralelamente, se pondrá en circulación una moneda regular de ¢25, sin colores, destinada al uso como medio de pago. Esta comenzará a circular también el 24 de setiembre por medio de las entidades del Sistema Financiero Nacional.

Actualmente, conviven en circulación los diseños nuevos y anteriores de las monedas de ¢10 y ¢25. Esta situación será temporal. El BCCR comunicará en 2026 la fecha en que los diseños anteriores de ¢5, ¢10, ¢25 y ¢100 dejarán de ser válidos.

