Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

Descubra todos los detalles de la nueva moneda de ¢25 con la Casona de Santa Rosa: precio, diseño y puntos de venta

Por Silvia Ureña Corrales
Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa saldrá a la venta el 24 de setiembre en entidades seleccionadas.
Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa saldrá a la venta el 24 de setiembre en entidades seleccionadas. (BCCR/BCCR)







