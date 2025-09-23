Cortes de luz afectarán San Pedro, Río Azul, Ipís y San José centro este miércoles

San Pedro, Río Azul, Ipís y el centro de San José sufrirán cortes de luz este miércoles por mantenimiento y mejoras eléctricas. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará varios cortes programados en el suministro eléctrico este miércoles 24 de setiembre, que afectarán diferentes sectores de los cantones de Montes de Oca, La Unión, Goicoechea y San José.

Las suspensiones, que responden a trabajos de mantenimiento, mejora de infraestructura y proyectos empresariales, se extenderán desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m., según el área.

En Montes de Oca, específicamente en San Pedro, la interrupción se realizará de 7:30 a.m. a 5 p.m. y responde a un proyecto de conversión de voltaje.

El corte se extenderá desde el costado oeste del IAFA, 425 metros hacia el oeste, sobre calle 63 hasta el parque Jacaranda en barrio Roosevelt, incluyendo parcialmente calles 53, 57, transversal 67, avenida 18 y diagonal 18.

Entre los lugares que quedarán sin servicio eléctrico están empresas, residencias y comercios como Marberko, IAFA, apartamentos Carol y Farallón, Súper La Casita, Restaurante Casita Azul, Dental Art, Cable Visión de Costa Rica, Colina Hermanos S.A., Millicom Cable de Costa Rica, Sarasota Ltda., entre otros.

En La Unión, Cartago, el corte se llevará a cabo entre las 8 a.m. y las 4 p.m. en la zona de Linda Vista, calle Laureles, en Río Azul. Esta suspensión está vinculada a labores de relocalización de postería. Afectará principalmente casas de habitación.

En Goicoechea, distrito de Ipís, también se suspenderá el servicio eléctrico en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. debido a mantenimiento preventivo de obras eléctricas. El corte abarcará desde los alrededores de la terminal de buses en Mozotal 1,5 km al oeste, hasta la urbanización Montesol y la plaza de deportes del Mozotal.

Entre los sitios que estarán sin electricidad en esta zona se encuentran negocios como Licorera Elixir, Panadería Jireth, Mundo Akira, Autorepuestos JM, Clínica dental Dra. Zúñiga, Liceo Salvador Umaña y el salón comunal Corobó, además de numerosas residencias.

Finalmente, en San José centro, los cortes se enfocarán en el barrio Hospital (parcial), barrio Los Ángeles (parcial) y barrio Pacífico (parcial). El servicio se interrumpirá entre 8 a.m. y 3 p.m., con el fin de realizar mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

El corte afectará desde calle 6 a calle 16, y de avenida 12 a avenida 20, incluyendo puntos de referencia como el condominio Los Ángeles, Impresos Caroya, fábrica de Hielo Sólido y Maquinsa.

Para más información o consultas específicas sobre su zona, puede acceder a la herramienta de suspensiones en el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

