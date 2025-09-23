El País

Cortes de luz afectarán San Pedro, Río Azul, Ipís y San José centro este miércoles

Cortes de luz afectarán San Pedro, Río Azul, Ipís y San José centro este miércoles 24 de setiembre. Revise los horarios y sectores afectados

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
San Pedro, Río Azul, Ipís y el centro de San José sufrirán cortes de luz este miércoles por mantenimiento y mejoras eléctricas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCNFLCortes de luzCortes de electricidad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.