Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Heredia este martes: estos son los horarios

Este martes 23 de setiembre del 2025, distintos sectores de San José, Cartago y Heredia estarán sin servicio eléctrico debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las suspensiones forman parte de proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato.

En San Pedro de Montes de Oca, San José, se instalará un nuevo conductor entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m. El corte afectará parcialmente la ruta entre el parque John F. Kennedy y la rotonda de La Hispanidad, sobre la ruta nacional número 2.

Algunos de los sitios que quedarán sin electricidad durante ese horario son el Salón de Patines Music, Outlet La Rotonda, Moto Servicio Alfaro, Car Audio Decoración, Autos Premium del Este, Municipalidad de Montes de Oca y varias casas de habitación.

También en San Pedro, pero en otro sector, se realizará la extensión de líneas eléctricas entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

El corte abarcará áreas cercanas al Mall San Pedro, AM-PM y Ciudad Manga. Se verán afectados negocios como La Parrillita de Pepe, Taco Bell, Dent 7, NetCom, la embajada de Colombia y edificios como SIGMA, Cristal Plaza y Latitud Dent.

En Cartago, el servicio se suspenderá en San Diego de Tres Ríos, urbanización La Eulalia, casa número 140. En este sector se llevarán a cabo labores de mantenimiento preventivo entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m.

En Heredia, el corte de electricidad se programó en Santo Domingo de Santa Bárbara, específicamente en calle Chagüite, contiguo al restaurante La Molienda.

El horario será de 8 a. m. a 4 p. m. y afectará residencias, minisúperes, sodas, un taller automotriz, la Iglesia Casa de Oración y el Liceo El Roble.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL:www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

