Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Heredia este martes: estos son los horarios

Cortes de luz en San José, Cartago y Heredia este 23 de setiembre por trabajos de la CNFL. Conozca los sectores afectados y horarios exactos

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
La CNFL realizará cortes de luz en varios sectores de San José, Cartago y Heredia el martes 23 de setiembre por trabajos eléctricos.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

