Cortes de luz afectarán este miércoles zonas de Talamanca y Cóbano por trabajos del ICE

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Volio y Montezuma este 24 de setiembre por trabajos en la red. Fotografía José Cordero

Los vecinos de Volio, en Talamanca, y de Montezuma, en Cóbano, estarán sin servicio eléctrico durante varias horas este miércoles 24 de setiembre debido a labores programadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En la comunidad de Volio, cantón de Talamanca, provincia de Limón, la suspensión obedece a trabajos de reubicación de línea, los cuales se extenderán desde las 8:30 a.m. hasta las 4 p.m.

Mientras tanto, en Montezuma, distrito de Cóbano, cantón de Puntarenas, se realizará una jornada de mantenimiento entre las 9 a.m. y las 4 p.m., según detalló la institución.

LEA MÁS: Inscripciones abiertas para cursos gratuitos del INA: todo lo que necesita saber

Durante ese periodo, el servicio eléctrico será interrumpido en las localidades mencionadas, por lo que se recomienda tomar previsiones para evitar afectaciones en actividades domésticas, comerciales o de producción.

Para conocer el detalle de todas las suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: Municipalidad de San José: Ofertas laborales con salarios hasta ¢2,9 millones