Cortes de luz afectarán ocho zonas del país este martes por trabajos del ICE: tome nota de los detalles

08/08/2019 Electricidad. Trabajador del ICE realizando alguno de sus acostumbrados trabajos, con cableado en poste del tendido eléctrico. Foto: Rafael Pacheco

Este martes 23 de septiembre de 2025, ocho sectores de las provincias de Limón, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste sufrirán cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esto debido a trabajos de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de infraestructura eléctrica.

En la provincia de Limón, las interrupciones se concentrarán en los cantones de Siquirres y Limón centro:

Manu y Cementerio Florida , en Siquirres: sin electricidad de 7 a. m. a 4 p. m.

, en Siquirres: sin electricidad de Pacuare , en Limón: el corte se extenderá de 7 a. m. a 5 p. m.

, en Limón: el corte se extenderá de Florida, también en Siquirres: se aplicará la misma suspensión entre 7 a. m. y 4 p. m.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Heredia este martes: estos son los horarios

En el caso de Puntarenas, el ICE interrumpirá el suministro en tres comunidades puntarenenses:

Las Vueltas de Potrero Grande , en Buenos Aires: corte de 7 a. m. a 1 p. m.

, en Buenos Aires: corte de Calle Las Delicias y Finca Los Caballos , en Cóbano: suspensión entre 9 a. m. y 3 p. m.

, en Cóbano: suspensión entre En el distrito de Jacó, cantón de Garabito, se suspenderá el servicio eléctrico en Piedra Bruja de 9 a. m. a 2 p. m., para reubicar líneas y postes.

En ambas zonas se realizarán labores de mantenimiento de la red.

Los cantones de Alajuela y Naranjo verán afectaciones parciales en:

Barrio San José , en Alajuela: sin luz entre 8 a. m. y 1 p. m. por poda de árboles.

, en Alajuela: sin luz entre por poda de árboles. San Juan y la calle que sale a Pirro, en Naranjo: corte de 8 a. m. a 1 p. m. por reubicación de postes, equipos y líneas.

En el caso de Guanacaste, Bagaces estará sin luz por mantenimiento:

Sagrada Familia, en Bagaces: la interrupción será de 8 a. m. a 1 p. m., también para poda de árboles y ajustes preventivos.

Para más información

Consulte los detalles de las suspensiones programadas en el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/

LEA MÁS: Cierres parciales por obras en importante ruta entre Calle Blancos y Tibás: estos son los horarios