Cortes de luz afectarán ocho zonas del país este martes por trabajos del ICE: tome nota de los detalles

Este martes 23 de septiembre de 2025, ocho sectores de las provincias de Limón, Puntarenas, Alajuela y Guanacaste sufrirán cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esto debido a trabajos de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de infraestructura eléctrica.
En la provincia de Limón, las interrupciones se concentrarán en los cantones de Siquirres y Limón centro:
- Manu y Cementerio Florida, en Siquirres: sin electricidad de 7 a. m. a 4 p. m.
- Pacuare, en Limón: el corte se extenderá de 7 a. m. a 5 p. m.
- Florida, también en Siquirres: se aplicará la misma suspensión entre 7 a. m. y 4 p. m.
En el caso de Puntarenas, el ICE interrumpirá el suministro en tres comunidades puntarenenses:
- Las Vueltas de Potrero Grande, en Buenos Aires: corte de 7 a. m. a 1 p. m.
- Calle Las Delicias y Finca Los Caballos, en Cóbano: suspensión entre 9 a. m. y 3 p. m.
- En el distrito de Jacó, cantón de Garabito, se suspenderá el servicio eléctrico en Piedra Bruja de 9 a. m. a 2 p. m., para reubicar líneas y postes.
En ambas zonas se realizarán labores de mantenimiento de la red.
Los cantones de Alajuela y Naranjo verán afectaciones parciales en:
- Barrio San José, en Alajuela: sin luz entre 8 a. m. y 1 p. m. por poda de árboles.
- San Juan y la calle que sale a Pirro, en Naranjo: corte de 8 a. m. a 1 p. m. por reubicación de postes, equipos y líneas.
En el caso de Guanacaste, Bagaces estará sin luz por mantenimiento:
- Sagrada Familia, en Bagaces: la interrupción será de 8 a. m. a 1 p. m., también para poda de árboles y ajustes preventivos.
Para más información
Consulte los detalles de las suspensiones programadas en el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/
