ICE remata motos y carros desde ¢89.000: así puede participar

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció este lunes un remate de 125 vehículos previsto el próximo 8 de octubre, en un evento que incluirá desde motocicletas hasta camiones, así como vehículos híbridos y autobuses.

La subasta se llevará a cabo en la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense (auditorio del Colegio Humboldt) en Pavas, y comenzará a las 8 a.m. El sitio está contiguo a la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

La exhibición de los vehículos inició este 22 de setiembre y se extenderá hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas.

Las personas interesadas podrán revisar las unidades de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. En el mismo lugar y período se realizará la inscripción de los participantes, quienes recibirán una paleta para hacer sus ofertas.

Entre los vehículos a subastar se encuentran:

Motocicletas : desde ¢89.000

: desde ¢89.000 Camiones : desde ¢109.000

: desde ¢109.000 Pick-ups : desde ¢139.000

: desde ¢139.000 Sedán híbrido : desde ¢150.000

: desde ¢150.000 Panel : desde ¢172.000

: desde ¢172.000 Todo terreno : desde ¢840.000

: desde ¢840.000 Autobuses: desde ¢5.066.000

Este es uno de los modelos de vehículos que el ICE rematará próximamente. Fotografía: (Grupo ICE/Cortesía)

Para información adicional del remate, se habilitaron los números de teléfono 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573, además de la dirección de correo electrónico rematedevehiculos@ice.go.cr que atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:36 p.m.

Para más información, los requisitos de participación y fotografías de los vehículos están disponibles en el sitio web https://apps.grupoice.com/PEL, bajo el número de procedimiento 2025LA-CCCCC-CCCCCCC. Además, la institución habilitó varios números de teléfono y un correo electrónico para consultas.

