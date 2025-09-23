¿Busca una propiedad barata? CCSS tiene casas y terrenos en remate desde ¢4.302.000

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el remate de casas y terrenos ubicados en distintas zonas del país.
Estas propiedades están disponibles para ser adquiridas desde ¢4.301.783, lo cual representa una oportunidad para quienes buscan invertir en bienes raíces o adquirir vivienda a bajo costo.
Las propiedades pueden adquirirse mediante crédito hipotecario de la Gerencia de Pensiones, lo cual amplía las posibilidades para los interesados en aprovechar estas ofertas.
La oferta incluye inmuebles en San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas y Limón, con diferentes dimensiones, características y precios base.
A continuación, se detallan las propiedades disponibles:
1. Casa en Barranca, Puntarenas – ¢9.240.000
- Ubicación: Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H
- Área de terreno: 120 m²
- Área de construcción: 42 m²
Más información de la propiedad.
2. Lote en La Balsa, San Ramón, Alajuela – ¢4.301.783
- Ubicación: De la Escuela de La Balsa, 150 metros al sur y 800 metros al oeste, lote a mano izquierda
- Área de terreno: 311 m²
- Área de construcción: No disponible
Más información de la propiedad.
3. Casa en San Rafael de Guatuso, Alajuela – ¢6.098.002
- Ubicación: El Silencio, de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes, 195 metros al sur, cuarta propiedad a mano izquierda
- Área de terreno: 412,25 m²
- Área de construcción: 412,25 m²
Más información de la propiedad.
4. Lote en Guácimo, Limón – ¢9.256.860
- Ubicación: Del Colegio Técnico Profesional de Guácimo, 100 metros al norte y 215 metros al oeste
- Área de terreno: 514,27 m²
- Área de construcción: No disponible
Más información de la propiedad.
5. Lote en Corralillo, Cartago – ¢9.152.847
- Ubicación: Santa Elena, de la Plaza de Deportes, 100 metros al norte y 125 metros al oeste, lote en la curva a mano izquierda
- Área de terreno: 442 m²
- Área de construcción: No disponible
Más información de la propiedad.
6. Casa en Aserrí, San José – ¢6.527.820
- Ubicación: Barrio Mesas del Centro, de Hogares Crea, 250 metros al oeste
- Área de terreno: 502,70 m²
- Área de construcción: 502,70 m²
Más información de la propiedad.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el CCSS hasta el 23 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.