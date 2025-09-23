¿Busca una propiedad barata? CCSS tiene casas y terrenos en remate desde ¢4.302.000

Casas y terrenos desde ¢4.302.000 están disponibles en remate de la CCSS con opción de crédito hipotecario.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el remate de casas y terrenos ubicados en distintas zonas del país.

Estas propiedades están disponibles para ser adquiridas desde ¢4.301.783, lo cual representa una oportunidad para quienes buscan invertir en bienes raíces o adquirir vivienda a bajo costo.

Las propiedades pueden adquirirse mediante crédito hipotecario de la Gerencia de Pensiones, lo cual amplía las posibilidades para los interesados en aprovechar estas ofertas.

La oferta incluye inmuebles en San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas y Limón, con diferentes dimensiones, características y precios base.

A continuación, se detallan las propiedades disponibles:

1. Casa en Barranca, Puntarenas – ¢9.240.000

Ubicación: Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H

Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H Área de terreno: 120 m²

120 m² Área de construcción: 42 m²

Más información de la propiedad.

Casa en Puntarenas: Vivienda de 42 m² en Barranca, cerca del CEN-CINAI. Cuenta con sala, cocina, un dormitorio y baño. Precio: ¢9.240.000. (CCSS/CCSS)

2. Lote en La Balsa, San Ramón, Alajuela – ¢4.301.783

Ubicación: De la Escuela de La Balsa, 150 metros al sur y 800 metros al oeste, lote a mano izquierda

De la Escuela de La Balsa, 150 metros al sur y 800 metros al oeste, lote a mano izquierda Área de terreno: 311 m²

311 m² Área de construcción: No disponible

Más información de la propiedad.

San Ramón, Ángeles: Terreno de 311 m² por ¢4.301.783 en La Balsa, con acceso a agua, alumbrado y transporte público a 800 metros. (CCSS/CCSS)

3. Casa en San Rafael de Guatuso, Alajuela – ¢6.098.002

Ubicación: El Silencio, de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes, 195 metros al sur, cuarta propiedad a mano izquierda

El Silencio, de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes, 195 metros al sur, cuarta propiedad a mano izquierda Área de terreno: 412,25 m²

412,25 m² Área de construcción: 412,25 m²

Más información de la propiedad.

Casa en Alajuela: Propiedad de 98,9 m² en Guatuso, con corredor, sala, cocina, 2 dormitorios y baño. Ubicada en zona tranquila. (CCSS/CCSS)

4. Lote en Guácimo, Limón – ¢9.256.860

Ubicación: Del Colegio Técnico Profesional de Guácimo, 100 metros al norte y 215 metros al oeste

Del Colegio Técnico Profesional de Guácimo, 100 metros al norte y 215 metros al oeste Área de terreno: 514,27 m²

514,27 m² Área de construcción: No disponible

Más información de la propiedad.

Guácimo, Limón: Propiedad de 514 m² por ¢9.256.860, cerca del CTP de Guácimo, con agua potable, electricidad y transporte público. (CCSS/CCSS)

5. Lote en Corralillo, Cartago – ¢9.152.847

Ubicación: Santa Elena, de la Plaza de Deportes, 100 metros al norte y 125 metros al oeste, lote en la curva a mano izquierda

Santa Elena, de la Plaza de Deportes, 100 metros al norte y 125 metros al oeste, lote en la curva a mano izquierda Área de terreno: 442 m²

442 m² Área de construcción: No disponible

Más información de la propiedad.

Cartago, Corralillo: Lote de 442 m² por ¢9.152.847 en Santa Elena, cerca de plaza de deportes, con servicios básicos y transporte a 550 metros. (CCSS/CCSS)

6. Casa en Aserrí, San José – ¢6.527.820

Ubicación: Barrio Mesas del Centro, de Hogares Crea, 250 metros al oeste

Barrio Mesas del Centro, de Hogares Crea, 250 metros al oeste Área de terreno: 502,70 m²

502,70 m² Área de construcción: 502,70 m²

Más información de la propiedad.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el CCSS hasta el 23 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.

