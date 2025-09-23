Economía

¿Busca una propiedad barata? CCSS tiene casas y terrenos en remate desde ¢4.302.000

Las propiedades se encuentran en varias provincias y pueden comprarse con crédito de la Gerencia de Pensiones

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Casas y terrenos desde ¢4.302.000 están disponibles en remate de la CCSS con opción de crédito hipotecario.
Casas y terrenos desde ¢4.302.000 están disponibles en remate de la CCSS con opción de crédito hipotecario. (ChatGPT/Imagen generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCCSSRemateRematesRemate de casasRemate de propiedadesVenta de propiedades
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.