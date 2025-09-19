Economía

Banco Nacional remata casas y terrenos desde ¢2,2 millones con hasta 50% de descuento

Propiedades con condiciones especiales de compra en Limón, Puntarenas, Pérez Zeledón, Abangares y Jicaral

Por Damián Arroyo C.
BNCR ofrece viviendas y terrenos desde ¢2,2 millones, en remate, con descuentos hasta del 50%.
BNCR ofrece viviendas y terrenos desde ¢2,2 millones, en remate, con descuentos hasta del 50%. (ChatGPT/Generada con IA)







notas iaRemateRematesBanco NacionalCasas en ventaRemate de propiedadesRemate de casas
Damián Arroyo C.

