Banco Nacional remata casas y terrenos desde ¢2,2 millones con hasta 50% de descuento

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) puso a disposición del público una serie de remates de propiedades entre las que se incluyen terrenos y viviendas en varias provincias del país.
Los precios comienzan desde ¢2.231.000 y algunos inmuebles presentan hasta 50% de descuento sobre su valor de avalúo.
Las propiedades se venden al contado o con financiamiento (según condiciones del BNCR) y requieren aceptación previa de su estado actual, tanto físico como registral.
1. Terreno en Golfito desde ¢2,2 millones
El terreno más accesible se ubica en Golfito, Puntarenas, con un 50% de descuento.
- Precio: ¢2.231.206
- Valor de avalúo: ¢4.462.412
- Área del terreno: 727 m²
- Ubicación: Guaycará, Bambel 1, 200 m este y 250 m sur de la entrada a la urbanización Emanuel
- Condiciones: Tiene acceso parcial por calle pública. Se encuentra en una zona de riesgo de inundación. No posee construcciones. Se vende solo de contado.
Más información: Ver propiedad en Golfito
2. Terreno en Pérez Zeledón por ¢3,8 millones
Este lote en zona rural de Pérez Zeledón presenta un 20% de descuento.
- Precio: ¢3.865.862
- Valor de avalúo: ¢4.832.328
- Área del terreno: 262 m²
- Ubicación: Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este
- Condiciones: Terreno sin construcción. La edificación anterior fue demolida. Requiere corrección del punto de amarre en el plano. Se puede comprar al contado o con financiamiento, sujeto a aprobación.
Más información: Ver propiedad en Pérez Zeledón
3. Vivienda en Abangares por ¢6,7 millones
Se trata de una casa de habitación ubicada en Colorado, Abangares, Guanacaste.
- Precio de remate: ¢6.727.180
- Valor de avalúo: ¢6.727.180
- Área del terreno: 232,80 m²
- Área construida: 42 m²
- Distribución: 2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor-cocina
- Ubicación: 25 m suroeste y 50 m norte de la iglesia católica
- Condiciones: Acceso por servidumbre. Se requiere declaración jurada del interesado. Admite financiamiento bajo ciertas condiciones.
Más información: Ver propiedad en Abangares
4. Vivienda en Limón por ¢7,4 millones
El BNCR también ofrece una casa en zona urbana de Limón centro, con un 20% de descuento.
- Precio de remate: ¢7.428.786
- Valor de avalúo: ¢9.285.983
- Área del terreno: 586,98 m²
- Área construida: 104 m²
- Distribución: 2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor, cocina
- Ubicación: Espíritu Santo, 25 m al sur de la antigua pulpería Génesis
- Condiciones: No tiene acceso vehicular. Carece de servicios públicos conectados. Se requiere declaración jurada y puede adquirirse con financiamiento.
Más información: Ver propiedad en Limón
5. Terreno en Jicaral por ¢9,3 millones
Ubicado en Lepanto, Puntarenas, este terreno plano presenta 10% de descuento.
- Precio de remate: ¢9.378.401
- Valor de avalúo: ¢10.420.445
- Área del terreno: 338,59 m²
- Ubicación: 110 m sureste del puente sobre el río San Pedro
- Condiciones: Frente a calle pública. La propiedad admite financiamiento bajo condiciones específicas.
Más información: Ver propiedad en Jicaral
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el BNCR hasta el 19 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.