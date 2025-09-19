Banco Nacional remata casas y terrenos desde ¢2,2 millones con hasta 50% de descuento

BNCR ofrece viviendas y terrenos desde ¢2,2 millones, en remate, con descuentos hasta del 50%.

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) puso a disposición del público una serie de remates de propiedades entre las que se incluyen terrenos y viviendas en varias provincias del país.

Los precios comienzan desde ¢2.231.000 y algunos inmuebles presentan hasta 50% de descuento sobre su valor de avalúo.

Las propiedades se venden al contado o con financiamiento (según condiciones del BNCR) y requieren aceptación previa de su estado actual, tanto físico como registral.

1. Terreno en Golfito desde ¢2,2 millones

El terreno más accesible se ubica en Golfito, Puntarenas, con un 50% de descuento.

Precio: ¢2.231.206

¢2.231.206 Valor de avalúo: ¢4.462.412

¢4.462.412 Área del terreno: 727 m²

727 m² Ubicación: Guaycará, Bambel 1, 200 m este y 250 m sur de la entrada a la urbanización Emanuel

Guaycará, Bambel 1, 200 m este y 250 m sur de la entrada a la urbanización Emanuel Condiciones: Tiene acceso parcial por calle pública. Se encuentra en una zona de riesgo de inundación. No posee construcciones. Se vende solo de contado.

Más información: Ver propiedad en Golfito

2. Terreno en Pérez Zeledón por ¢3,8 millones

Este lote en zona rural de Pérez Zeledón presenta un 20% de descuento.

Precio: ¢3.865.862

¢3.865.862 Valor de avalúo: ¢4.832.328

¢4.832.328 Área del terreno: 262 m²

262 m² Ubicación: Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este

Del Colegio La Esperanza, 500 m norte y 800 m este Condiciones: Terreno sin construcción. La edificación anterior fue demolida. Requiere corrección del punto de amarre en el plano. Se puede comprar al contado o con financiamiento, sujeto a aprobación.

Más información: Ver propiedad en Pérez Zeledón

3. Vivienda en Abangares por ¢6,7 millones

Se trata de una casa de habitación ubicada en Colorado, Abangares, Guanacaste.

Precio de remate: ¢6.727.180

¢6.727.180 Valor de avalúo: ¢6.727.180

¢6.727.180 Área del terreno: 232,80 m²

232,80 m² Área construida: 42 m²

42 m² Distribución: 2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor-cocina

2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor-cocina Ubicación: 25 m suroeste y 50 m norte de la iglesia católica

25 m suroeste y 50 m norte de la iglesia católica Condiciones: Acceso por servidumbre. Se requiere declaración jurada del interesado. Admite financiamiento bajo ciertas condiciones.

Más información: Ver propiedad en Abangares

4. Vivienda en Limón por ¢7,4 millones

El BNCR también ofrece una casa en zona urbana de Limón centro, con un 20% de descuento.

Precio de remate: ¢7.428.786

¢7.428.786 Valor de avalúo: ¢9.285.983

¢9.285.983 Área del terreno: 586,98 m²

586,98 m² Área construida: 104 m²

104 m² Distribución: 2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor, cocina

2 habitaciones, 1 baño, sala-comedor, cocina Ubicación: Espíritu Santo, 25 m al sur de la antigua pulpería Génesis

Espíritu Santo, 25 m al sur de la antigua pulpería Génesis Condiciones: No tiene acceso vehicular. Carece de servicios públicos conectados. Se requiere declaración jurada y puede adquirirse con financiamiento.

Más información: Ver propiedad en Limón

5. Terreno en Jicaral por ¢9,3 millones

Ubicado en Lepanto, Puntarenas, este terreno plano presenta 10% de descuento.

Precio de remate: ¢9.378.401

¢9.378.401 Valor de avalúo: ¢10.420.445

¢10.420.445 Área del terreno: 338,59 m²

338,59 m² Ubicación: 110 m sureste del puente sobre el río San Pedro

110 m sureste del puente sobre el río San Pedro Condiciones: Frente a calle pública. La propiedad admite financiamiento bajo condiciones específicas.

Más información: Ver propiedad en Jicaral

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el BNCR hasta el 19 de setiembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.

