Economía

Ingresos del ICE cayeron en el primer semestre del 2025

Los ingresos del ICE cayeron 6% por menor venta de energía y telefonía. Pese a esto, la empresa reportó ganancias. Descubra los detalles aquí.

Por Mónica Cerdas Gómez y Óscar Rodríguez
Vista del edificio principal del Grupo ICE en San José, Costa Rica, con su logotipo visible, ilustrando los desafíos de la institución en la gestión energética.
Los ingresos del ICE por la venta de servicios de electricidad fue de ¢455.690 millones entre enero y junio de este año, es decir, 6,6% menos respecto al mismo periodo del 2024. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Instituto Costarricense de ElectricidadICEAresep
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

