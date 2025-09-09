Economía

Uccaep: petición de alza en tarifas del ICE pone en riesgo la competitividad de las empresas

“Costa Rica necesita fortalecer su competitividad, atraer inversión y generar empleo formal, no enfrentar nuevos incrementos en tarifas ordinarias”, dice presidenta de la Uccaep

Por Mónica Cerdas Gómez
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pidió el viernes 5 de setiembre un aumento de casi el 40% en las tarifas de electricidad que ya estaban previstas para el año 2026, anunció este lunes la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Uccaep dice que ajustes tarifarios en electricidad ponen en riesgo competitividad y evidencian necesidad de una reforma energética integral.







